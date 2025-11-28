Συρία: Δέκα νεκροί από ισραηλινή επιδρομή – Η Δαμασκός καταγγέλλει την φονική επίθεση

Την ώρα που οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Συρίας άρχισαν δειλά να ξαναζωντανεύουν το καλοκαίρι, ένα νέο επεισόδιο βίας αναζωπυρώνει την ένταση κατά μήκος της γραμμής διαχωρισμού στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Στη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή (27–28.11.2025), ο στρατός του Ισραήλ εισήλθε στη Συρία για μια επιχείρηση που παρουσιάστηκε ως «αντιτρομοκρατική», προκαλώντας σφοδρά πυρά και βαρύ απολογισμό.

Επιδρομή με στόχο την Τζαμάα Ισλαμίγια, σύμφωνα με το Ισραήλ

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής, ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι πραγματοποίησε επιχείρηση στο Μπέιτ Τζιν, ένα χωριό στη νότια Συρία, για τη σύλληψη υπόπτων «που ανήκουν στην Τζαμάα Ισλαμίγια», οργάνωση που δρα στον Λίβανο και τη Συρία και είναι σύμμαχος του παλαιστινιακού κινήματος λέ Χαμάς.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι άνδρες αυτοί είχαν συμμετάσχει σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, έξι ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, σε ανταλλαγές πυρών με μαχητές στην περιοχή. Ο στρατός δεν διευκρίνισε πόσοι ύποπτοι συνελήφθησαν ούτε την έκταση των συγκρούσεων.

Η Δαμασκός μιλά για δέκα νεκρούς, «ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά»

Η συριακή αφήγηση διαφέρει ριζικά. Σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από την ισραηλινή επίθεση, «ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά», ενώ αρκετοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Οι αρχές της Συρίας κατηγορούν το Ισραήλ ότι πλήττει εσκεμμένα κατοικημένες περιοχές.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανάληψη της εξουσίας από ισλαμιστική κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα, το Ισραήλ έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στη συριακή επικράτεια και έχει αναπτύξει στρατεύματα στη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη του Γκολάν, πέρα από τη γραμμή διαχωρισμού που προέκυψε μετά την μονομερή προσάρτηση του 1981.

Τους τελευταίους μήνες, πραγματοποιήθηκαν αρκετές μυστικές συναντήσεις μεταξύ ισραηλινών και συριακών αξιωματούχων, με τη μεσολάβηση της Γαλλίας και των ΗΠΑ. Και οι δύο πλευρές άφησαν να εννοηθεί ότι μια συμφωνία ασφαλείας θα μπορούσε να γίνει εφικτή έπειτα από χρόνια πλήρους ρήξης.

Οι απαιτήσεις του Ισραήλ για μια μελλοντική συμφωνία

Για να προχωρήσει προς μια τέτοια συμφωνία, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απαιτεί την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση μιας εκτεταμένης λωρίδας συριακού εδάφους, από τα νότια της Δαμασκού έως τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός του 1974, που θεσπίστηκε μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τμήματα τα οποία η Συρία δεν κατάφερε ποτέ να ανακτήσει, παρά τις προσπάθειες επανάκτησης των υψιπέδων του Γκολάν που κατέχει το Ισραήλ.