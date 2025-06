Συρία: Η τζιχαντιστική οργάνωση Σαράγια Ανσάρ Αλ Σούνα ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση σε ορθόδοξη εκκλησία

Μια σχετικά άγνωστη τζιχαντιστική οργάνωση, η Σαράγια Ανσάρ αλ Σούνα (Ταξιαρχία Υποστηρικτών Σουνιτών), ανέλαβε σήμερα Τρίτη (24.6.25) την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας την Κυριακή στην ορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 25 πιστών και τον τραυματισμό 63.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα social media, η τζιχαντιστική οργάνωση ισχυρίστηκε ότι η επίθεση στην ορθόδοξη εκκλησία ήταν αντίποινα για αυτό που χαρακτήρισε ως «προκλήσεις από Χριστιανούς στη Δαμασκό». Απείλησε με νέες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτοκτονίας.

Στο παρελθόν, η ομάδα αυτή είχε εκτοξεύσει απειλές προς Χριστιανούς, Αλαουίτες, Δρούζους και σιίτες Μουσουλμάνους.

#BreakingNews Deadly blast hits Mar Elias Church in Damascus during Sunday prayers—witnesses report casualties, ISIS eyed as culprit. #DamascusAttack #ISIS pic.twitter.com/KC8kx3AIKu