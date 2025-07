Συρία – Ισραήλ: Υπάρχει εκεχειρία στην Σουέιντα ;

Δυνάμεις του συριακού στρατού εισήλθαν στην επαρχία Σουέιντα, στη νότια Συρία, στο πλαίσιο εκεχειρίας με το Ισραήλ που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα (19.07.2025) από τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβη Τόμας Μπάρακ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπάρακ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ-Σάρα και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προκειμένου να τεθεί τέλος στις πολύνεκρες συγκρούσεις των τελευταίων ημερών στη Σουέιντα μεταξύ Δρούζων, ένοπλων Βεδουίνων, τζιχαντιστών και δυνάμεων του τακτικού στρατού, που πλαισιώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Ο Μπάρακ πρόσθεσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση της Ιορδανίας και της Τουρκίας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα του ότι «Δρούζοι, Κούρδοι και Σουνίτες της χώρας θα καλλιεργήσουν μία κοινή εθνική συριακή ταυτότητα».

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and…