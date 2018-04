Τραμπ, Μέι και Μακρόν… πάτησαν το κουμπί και η Συρία βομβαρδίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 14.04.2018. Αυτή ήταν η απάντηση της «δυτικής συμμαχίας» στην φημολογούμενη χρήση χημικών από το καθεστώς Άσαντ στην Ντούμα, ακριβώς μία εβδομάδα νωρίτερα.

Το επιτελείο των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων ανέθεσε την αποστολή των βομβαρδισμών σε καταδιωκτικά Rafale, σύμφωνα με ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων και την υπουργό Άμυνας Φλοράνς Παρλί.

NEW: French release video showing fighter jets taking off to execute strikes against Syria. https://t.co/yjRxpPgMYY pic.twitter.com/sTORxyB0cC — ABC News (@ABC) April 14, 2018

Το Λονδίνο χρησιμοποίησε τέσσερα καταδικωκτικά αεροπλάνα Tornado GR4 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) εξοπλισμένα με πυραύλους Storm Shadow.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν «διάφορους τύπους πυρομαχικών», μεταξύ των οποίων πυραύλους κρουζ Τόμαχοκ. Σύμφωνα με το Fox News, χρησιμοποιήθηκαν επίσης βομβαρδιστικά μακράς ακτίνας δράσης B-1.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ένας εκ των Τόμαχοκ του Τραμπ να βρίσκει στόχο

Video showing the moment tomahawk cruise missiles impacted a research facility in #Syria. pic.twitter.com/MeTNGPQqHj — Strategic Sentinel (@StratSentinel) April 14, 2018

Την ίδια ώρα, ένα άλλο βίντεο αποτυπώνει τις στιγμές στην Δαμασκό. Οι σειρήνες «ουρλιάζουν», οι δυτικοί βομβαρδίζουν.

Video of sirens going off in #Syria pic.twitter.com/HcfLmQOtKX — Arturas Kerelis (@arturaskerelis) April 14, 2018

Ένα ακόμη βίντεο από την επίθεση στην Συρία

U.S. and allies launch strikes on Syria. Syria and Russia call the move "a violation of int'l law." UN chief urges restraint pic.twitter.com/z28bEAVwNl — China Xinhua News (@XHNews) April 14, 2018

Η Συρία αναχαίτισε τους πυραύλους

Την ίδια ώρα, βίντεο που μετέδωσαν οι συριακές αρχές δείχνει την αναχαίτιση ενός πυραύλου από τη συριακή αντιαεροπορική άμυνα.

«Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να σας ευλογεί«, ακούγεται ένας άνθρωπος να λέει λίγο μετά την αναχαίτιση του πυραύλου.

«Αμερικανοί μπάσταρδοι», ακούγεται να λέει ο ιδιος άνθρωπος στο βίντεο.

Δείτε τα

Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U.S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 14, 2018

Ο συριακός στρατός υποστηριζει ότι κατέρριψε 20 πυραύλους στη διάρκεια της επιχείρησης των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Όταν ρωτήθηκε για τους πυραύλους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπροσωπος του Πεντάγωνου δηλωσε ότι δεν μπορει να σχολιάσει τις αναφορές αυτές.

Ο ανταποκριτής του Sputnik ανέφερε ότι οι πυραυλοι δεν έπληξαν το προεδρικό μέγαρο ούτε κυβερνητικά κτίρια στη Δαμασκό.

Μετά την επίθεση, ο πρεσβευτής της Συρίας στην Κίνα ευχαρίστησε τη Ρωσία που «στέκεται δίπλα μας», λέγοντας ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας συνέβαλαν στην αποτροπή μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης.

«Εχθροί πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον του στρατού μας, αλλά θα υπομείνουμε, θα πάω τώρα να εργαστώ, η ζωή συνεχίζεται», δήλωσε στο Σπούτνικ κάτοικος της επαρχίας.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ