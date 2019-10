Συρία: Ξεκίνησε η χερσαία επίθεση των τουρκικών δυνάμεων

Και από την ξηρά εισβάλει στην Συρία η Τουρκία με την επιχείρηση στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας να κλιμακώνεται. Το μεσημέρι είχε ξεκινήσει η επίθεση από αέρος, αλλά η Αγκυρα δεν μένει εκεί και πλέον προελαύνει και με χερσαίες δυνάμεις ανατολικά του Ευφράτη. Την είδηση ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Τούρκοι στρατιώτες και εφεδρικές δυνάμεις σύρων ανταρτών μπήκαν σήμερα στη βορειοανατολική Συρία στο πλαίσιο μιας επίθεσης που εξαπέλυσε η Άγκυρα εναντίον κουρδικής πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από τις δυτικές χώρες, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος μιας ομάδας σύρων ανταρτών που μετέχουν στην επίθεση δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η χερσαία αυτή επίθεση απόψε, βράδυ Τετάρτης, με κατεύθυνση την πόλη Τελ Αμπιάντ, η οποία ελέγχεται από την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) στη βορειοανατολική Συρία.

«Οι ηρωικές ένοπλες δυνάμεις μας και ο Εθνικός Συριακός Στρατός (σύροι αντάρτες που υποστηρίζονται από την Άγκυρα) άρχισαν τη χερσαία φάση της επιχείρησης», ανέφερε το υπουργείο. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέλη των τουρκικών ειδικών δυνάμεων και τεθωρακισμένα οχήματα, με την υποστήριξη σύρων μαχητών, μπήκαν στη Συρία σε τουλάχιστον τρία σημεία του συνόρου.

Η στρατιωτική επιχείρηση φέρει την ονομασία «Πηγή Ειρήνης» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι συγκρούσεις είναι ανελέητες. Εν τω μεταξύ τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 άμαχοι, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, όπως ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε νεότερο απολογισμό του.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης.

Μεταξύ των θυμάτων, δύο σκοτώθηκαν από πυρά πυροβολικού ενάντια στην πόλη Καμισλί, μια πόλη ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως Κούρδοι, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Ο Μαρβάν Καμισλό, στρατιωτικός αξιωματούχος των SDF και αρμόδιος για την υπηρεσία τύπου, τόνισε πως μαίνονται συγκρούσεις μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων των SDF στη βορειοανατολική Συρία και τουρκικών δυνάμεων κατά μήκος των συρο-τουρκικών συνόρων.

«Οι συγκρούσεις μαίνονται κατά μήκος σχεδόν όλης της συνοριακής γραμμής. Οι SDF απαντούν», τόνισε ο Καμισλό στο Reuters.

Ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων Μουσταφά Μπαλί με tweet του είπε πως ο τουρκικός στρατός βομβάρδισε την πόλη Κομπάνι στη βορειοανατολική Συρία.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, τουρκικά μαχητικά F-16 κατέστρεψαν θέσεις Κούρδων μαχητών (YPG/PKK) σε βάθος 30 χλμ ανατολικά του Ευφράτη.

Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από κέντρο επιχειρήσεων. Διακρίνεται μάλιστα ο Τούρκος υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα της εισβολής στη Συρία.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (9.10.2019), όπως σας ενημέρωσε το Newsit.gr. Από αέρος αλλά και με βολές του πυροβολικού οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις βάλουν εναντίον θέσεων των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, που ελέγχονται από τους Κούρδους, ενώ η Συρία απαντά με ρουκέτες εναντίον τουρκικών θέσεων. Οι πρώτες, μάλιστα, οργισμένες αντιδράσεις ήδη άρχισαν να εκδηλώνονται.

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όπως διθυραμβικά ανακοίνωσε μέσω Twitter ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Η επιχείρηση «Πηγή της Ειρήνης» θα εξουδετερώσει τις τρομοκρατικές απειλές εναντίον της Τουρκίας και θα οδηγήσει στην δημιουργία ζώνης ασφαλείας, επιτρέποντας την επιστροφή των Σύρων προσφύγων στα σπίτια τους», έγραψε ο Ερντογάν.

