Συρία: Λουτρό αίματος με πάνω από 1.000 νεκρούς άμαχους και στρατιώτες – «Οικογένειες σφαγιάζονται μέσα στα σπίτια τους»

Τρομακτικές στιγμές για τους κατοίκους της Συρίας που τις τελευταίες 5 ημέρες βλέπουν τους δρόμους τους να έχουν μετατραπεί σε νεκροταφεία. Οι νεκροί από τις αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και των υποστηρικτών του έκπτωτου Άσαντ, είναι χιλιάδες.

Μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός στη Συρία έχει ξεπεράσει τους 1.000 θανάτους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άμαχοι, γυναίκες και παιδιά ενώ υπολογίζεται ότι υπάρχουν και τουλάχιστον 300 νεκροί από τις δυο αντιμαχόμενες ομάδες.

Η Συρία βιώνει το χειρότερο ξέσπασμα βίας μετά την πτώση του Άσαντ και μετά τον εμφύλιο που ξέσπασε το 2011 και είχε σχεδόν 500.000 νεκρούς

Το κύμα βίας ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη, με έναυσμα την πολύνεκρη επίθεση φερόμενων ως οπαδών του Μπασάρ αλ Άσαντ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στην Τζάμπλα, κοντά στη Λαττάκεια, λίκνο της σιιτικής μειονότητας των αλαουιτών, στην οποία ανήκει η οικογένεια του πρώην προέδρου, που ανατράπηκε από συμμαχία ανταρτών και τζιχαντιστών την 8η Δεκεμβρίου.

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, περιέγραψαν σκηνές λεηλασίας και μαζικών εκτελέσεων, τονίζοντας πως στο στόχαστρο βρίσκονται οι Χριστιανοί.

Την ίδια ώρα, οι απόψεις είναι διχασμένες σχετικά με το τι συμβαίνει στη Συρία.

Η ευρύτερη κοινότητα καταδικάζει τις μαζικές εκτελέσεις των αμάχων και έχουν οργανωθεί διαδηλώσεις στη Δαμασκό για να θρηνήσουν τους νεκρούς και να καταδικάσουν τη βία.

Τα τελευταία 3 24ωρα όμως, υπήρξαν επίσης εκκλήσεις για «τζιχάντ» σε διάφορα μέρη της Συρίας.

Κάτοικοι στην Μπανιάς δήλωσαν ότι μαζί με τις φατρίες, υπήρχαν και κάποιοι πολίτες που ήταν οπλισμένοι και ενώθηκαν με τις δυνάμεις τους στις δολοφονίες.

Η πλειοψηφία των σουνιτών της Συρίας έχει αντιμετωπίσει φρικαλεότητες από τις δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ τα τελευταία 13 χρόνια. Αυτό τροφοδότησε το θρησκευτικό μίσος κυρίως προς τη μειονότητα των Αλαουιτών, όπου μέλη της κοινότητας συνδέονται με εγκλήματα πολέμου.

Σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Αλαουίτες αξιωματικοί ασφαλείας συμμετείχαν στη δολοφονία και τα βασανιστήρια χιλιάδων Σύρων, η πλειονότητα των οποίων είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, κατά τη διάρκεια του καθεστώτος Άσαντ.

Τα μέλη του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν ανήκουν κυρίως στη σουνιτική κοινότητα και τώρα ορισμένοι στη σουνιτική κοινότητα ζητούν αντίποινα, αλλά ο πρόεδρος έχει ζητήσει ηρεμία.

Για να οδηγήσει τη Συρία σε ένα ασφαλές και δημοκρατικό μέλλον, πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Σαράα πρέπει να τερματίσει την παρουσία οποιωνδήποτε ξένων μαχητών και να παραδώσει ένα σύνταγμα που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των Σύρων, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τη θρησκεία τους.

Ενώ θεωρείται ότι εργάζεται προς την κατεύθυνση του νομικού πλαισίου για ένα τέτοιο σύνταγμα, ο έλεγχος των βίαιων φατριών και η εκδίωξη των ξένων μαχητών θα αποδειχθεί μεγάλη πρόκληση.

Στο Hai Al Kusour, μια κυρίως αλαουιτική γειτονιά στην παράκτια πόλη Banias, οι κάτοικοι λένε ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι με διάσπαρτα πτώματα, στοιβαγμένα και καλυμμένα με αίμα. Άνδρες διαφορετικών ηλικιών πυροβολήθηκαν εκεί, όπως δήλωσαν μάρτυρες στο BBC.

Την Παρασκευή οι άνθρωποι δεν κοιτούσαν ούτε από τα παράθυρά τους από το φόβο τους. Όταν τους επέτρεψε η προβληματική σύνδεση στο ίντερνετ να μπουν κάποια στιγμή στα Social Media, έμαθαν για τους θανάτους των γειτόνων τους από αναρτήσεις στο Facebook.

Ένας άνδρας, ο Ayman Fares, ο οποίος είχε συλληφθεί στο παρελθόν ως επικριτής του Άσαντ και αφέθηκε ελεύθερος μετά την πτώση του, δήλωσε πως γλίτωσε τον θάνατο επειδή οι μαχητές που έκαναν επιδρομή στη γειτονιά του, στο Χάι Αλ Κουσούρ τον αναγνώρισαν.

«Ήταν άγνωστοι, δεν μπορώ να αναγνωρίσω την ταυτότητα ή τη γλώσσα τους, αλλά φαινόταν να είναι Ουζμπέκοι ή Τσετσένοι», είπε ο κ. Fares.

Ο κ. Fares είπε ότι είδε οικογένειες να σκοτώνονται μέσα στα ίδια τους τα σπίτια και γυναίκες και παιδιά να είναι καλυμμένα με αίμα. Ορισμένες οικογένειες έτρεξαν στις ταράτσες τους για να κρυφτούν, αλλά δεν γλίτωσαν από την αιματοχυσία.

Ο Ali, ένας άλλος κάτοικος της Banias, επιβεβαίωσε την περιγραφή του κ. Fares. Ο Ali, ο οποίος ζούσε στο Kusour με τη σύζυγό του και την 14χρονη κόρη του, εγκατέλειψε το σπίτι του με τη βοήθεια των δυνάμεων ασφαλείας.

«Ήρθαν στο κτίριό μας. Ήμασταν πολύ φοβισμένοι ακούγοντας μόνο τη φωτιά και τις κραυγές των ανθρώπων στη γειτονιά. Μάθαμε για τους θανάτους από σποραδικές αναρτήσεις στο Facebook όταν καταφέραμε να συνδεθούμε. Αλλά όταν ήρθαν στο κτίριό μας, σκεφτήκαμε ότι τελειώσαμε», είπε.

Έψαχναν χρήματα. Χτύπησαν την πόρτα του γείτονά μας παίρνοντας το αυτοκίνητό του, τα χρήματά του και όλο το χρυσό ή τα τιμαλφή που είχε στο σπίτι του. Αλλά δεν τον σκότωσαν».

Syrian Christians and Alawites are being slaughtered in Syria by soldiers of the ISIS/AlQaeda terrorist government. The death toll is 1800 in just the last few days, with many victims still missing. Entire villages are being slaughtered by these terrorist govt forces. These… pic.twitter.com/Gm0YVlg9VM