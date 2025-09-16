Συρία: Ο στρατός απέσυρε τα βαρέα όπλα του από τον νότο – Το σχέδιο για τη Σουέιντα και η πιθανή συμφωνία με το Ισραήλ

Οι συριακές δυνάμεις «απέσυραν τα βαρέα όπλα τους από όλο τον νότο» στη Συρία, όπου το Ισραήλ απαιτεί να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, δήλωσε σήμερα (16.09.2025) Σύρος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Αν και το Ισραήλ και η Συρία είναι θεωρητικά σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η απόσυρση των βαρέων όπλων του στρατού της Συρίας, «άρχισε πριν από δύο μήνες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων είχαν ξεσπάσει τον Ιούλιο – πριν 2 μήνες – στη νότια επαρχία Σουέιντα, η οποία κατοικείται ως επί το πλείστον από Δρούζους, ωθώντας τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να παρέμβουν.

Το Ισραήλ, στο οποίο ζει μια κοινότητα Δρούζων, είχε βομβαρδίσει τότε τη Δαμασκό, δηλώνοντας ότι θέλει να προστατεύσει αυτή τη μειονότητα, και οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί από την πόλη της Σουέιντα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει στα τέλη Αυγούστου ότι η χώρα του διεξήγαγε συνομιλίες για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διπλωμάτης στη συριακή πρωτεύουσα, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η απόσυρση των βαρέων όπλων εφαρμόζεται από τον νότο μέχρι «10 χιλιόμετρα νοτίως της Δαμασκού».

Το Ισραήλ χρηματοδοτεί τους μαχητές των Δρούζων

Ωστόσο, ο μεταβατικός Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας.

Τον περασμένο μήνα, τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ Αλ Σιμπάνι και ο Ισραηλινός ομόλογός του Ρον Ντέρμερ συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν για την αποκλιμάκωση και για την κατάσταση στην επαρχία Σουέιντα.

Η Ουάσινγκτον πιέζει για να έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος μέχρι τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα τέλη αυτού του μήνα, ώστε να επιτραπεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει μια σημαντική πρόοδο, δήλωσαν τέσσερις από τις πηγές στο Reuters.

Δύο ανώτερα στελέχη των Δρούζων, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν ότι το Ισραήλ βοηθά στην ενοποίηση των διασπασμένων παρατάξεων των Δρούζων και τους έχει παραδώσει στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών.

Οι δύο διοικητές των Δρούζων και μια δυτική πηγή πληροφοριών δήλωσαν ότι το Ισραήλ πλήρωνε επίσης μισθούς για πολλούς από τους περίπου 3.000 μαχητές της πολιτοφυλακής των Δρούζων.

Η Συρία ανακοίνωσε σχέδιο με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Ιορδανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι, ανακοίνωσε ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από την Ιορδανία και τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση της ηρεμίας στην επαρχία Σουέιντα.

«Η συριακή κυβέρνηση έχει καταρτίσει έναν σαφή οδικό χάρτη δράσης… που υποστηρίζει τη δικαιοσύνη και χτίζει εμπιστοσύνη», είπε ο Σαϊμπάνι σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι το σχέδιο περιλαμβάνει την απόδοση ευθυνών σε όσους επιτέθηκαν σε αμάχους, την αποζημίωση των πληγέντων και την «έναρξη μιας διαδικασίας εσωτερικής συμφιλίωσης».

Η εφαρμογή θα συνοδεύεται από έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για τη βία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, παρών στην εκδήλωση με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τομ Μπαράκ, δήλωσε ότι ένας «κοινός μηχανισμός Συρίας-Ιορδανίας-Αμερικής» θα διασφάλιζε την εφαρμογή του σχεδίου.