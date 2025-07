Συρία: Οι κυβερνητικές δυνάμεις «έπνιξαν στο αίμα» το αντάρτικο των Δρούζων στην Σουέιντα παρά την εμπλοκή του Ισραήλ

Κατάπαυση του πυρός φαίνεται ότι επετεύχθη σήμερα (15.07.2025) στην πόλη Σουέιντα στη νότια Συρία, αφού οι κυβερνητικές δυνάμεις εισήλθαν στην περιοχή, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Δρούζοι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ισραήλ.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεσπάσει φονικές μάχες μεταξύ των φυλών Βεδουίνων, με τους οποίους τάχθηκαν οι κυβερνητικές δυνάμεις και των Δρούζων, οι οποίοι έχουν την υποστήριξη του Ισραήλ, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να σκοτωθούν και να τραυματιστούν.

Despite Israel’s strikes on Syrian tanks as a warning, Syria’s 42nd Brigade, part of the former 4th Armoured Division, moved into Suwayda to manage a conflict between Bedouin and Druze groups. pic.twitter.com/HV0uIZpgbQ — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 15, 2025

Με ανακοίνωσή τους, οι θρησκευτικές αρχές των Δρούζων είχαν καλέσει τους μαχητές της κοινότητας αυτής να παραδώσουν τα όπλα τους χωρίς αντίσταση.

Όμως ένας από τους υπογράφοντες την έκκληση, ο σεΐχης Χικμάτ αλ-Χέτζρι, ο οποίος έχει σημαντική επιρροή στους Δρούζους, κάλεσε στη συνέχεια με χωριστή ανακοίνωση τον πληθυσμό «να αντιμετωπίσει τη βάρβαρη εκστρατεία», κατηγορώντας τη Δαμασκό ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της και συνέχισε να βομβαρδίζει την πόλη.

Footage captures a protest by the Druze community in Israel, demanding more action from the Israeli government to protect their fellow Druze in Syria amidst escalating violence. pic.twitter.com/sYdRf0nLiR — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 15, 2025

Οι κυβερνητικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη και σύμφωνα με αναφορές «έπνιξαν στο αίμα» το «αντάρτικο» των Δρούζων, με βίντεο στα social media να δείχνουν αρκετούς νεκρούς Δρούζους και και πυκνό καπνό από εκρήξεις και βομβαρδισμούς, μερικοί από τους οποίους πραγματοποιήθηκαν από το Ισραήλ.

Η εμπλοκή του Ισραήλ

Ειδικότερα, οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν και σήμερα (15.07.2025) πλήγματα εναντίον των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στην περιφέρεια της Σουέιντα στη νότια Συρία, λέγοντας ότι ανέλαβε δράση για να προστατεύσει τη μειονότητα των Δρούζων και υπογραμμίζοντας ότι θα εξασφαλίσει πως η περιοχή κοντά στα ισραηλινά σύνορα θα παραμείνει αποστρατιωτικοποιημένη.

Δημοσιογράφος του Reuters άκουσε τους κρότους από τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ενώ drones ακούγονταν να πετούν στον ουρανό και είδε ένα άρμα μάχης, που είχε υποστεί ζημιές, να ρυμουλκείται μακριά από την πόλη, όπου πυροβολισμοί ακούγονταν καθώς τα βίαια επεισόδια συνεχίζονταν σήμερα για τρίτη ημέρα.

Israeli military strikes are targeting Syrian Army vehicles as they enter Suwayda, a key region inhabited predominantly by the Druze community. pic.twitter.com/ah90G0lRZL — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 15, 2025

Η αύξηση της βίας στη Σουέιντα, μια πόλη οι κάτοικοι της οποίας είναι στην πλειονότητά τους Δρούζοι, σηματοδοτεί μια ακόμη πρόκληση για τον προσωρινό πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα, σε μια γωνιά της Συρίας όπου το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα προστατεύσει τη μειονότητα των Δρούζων.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέταξαν τις ένοπλες δυνάμεις «να πλήξουν αμέσως τις δυνάμεις και τον οπλισμό του καθεστώτος που μεταφέρθηκαν στην περιφέρεια της Σουέιντα για τις επιχειρήσεις του καθεστώτος εναντίον των Δρούζων».

«Το Ισραήλ είναι δεσμευμένο να εμποδίσει να βλαβούν οι Δρούζοι στη Συρία λόγω της συμμαχίας βαθιάς αδελφοσύνης με τους Δρούζους πολίτες μας στο Ισραήλ. Αναλαμβάνουμε δράση για να εμποδίσουμε το συριακό καθεστώς να τους βλάψει και για να εξασφαλίσουμε την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής των συνόρων μας με τη Συρία» τόνισαν επίσης.

Israeli drone strike targeting a convoy of Syrian Internal Security Forces in Suwayda. pic.twitter.com/txwjgzFNrL — Clash Report (@clashreport) July 15, 2025

«Επετεύχθη εκεχειρία»

Ο Σύρος υπουργός Άμυνας Μουρχάφ, Αμπού Κάσρα, εξέδωσε αργότερα δήλωση στην οποία ανέφερε ότι υφίσταται πλήρης κατάπαυση του πυρός και προσέθετε πως οι κυβερνητικές δυνάμεις θα ανοίξουν πυρ μόνο σε περίπτωση που δεχθούν πυρά.

«Ανακοινώνουμε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, έπειτα από μια συμφωνία με τους προεστούς της πόλης», ανακοίνωσε ο υπουργός Μουρχάφ Αμπού Κάσρα μέσω του λογαριασμού του στο X.

Syrian Army has begun withdrawing from Suwayda as military operations wind down.



According to the Defense Minister, responsibility for the city’s neighborhoods will be transferred to Internal Security forces.



Military police will stay in place to oversee security and… pic.twitter.com/2wvWJpJC7k — Clash Report (@clashreport) July 15, 2025

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκεται στην είσοδο της Σουέιντα, ανέφερε πως έπαυσαν οι πυροβολισμοί. Το πρωί είχε αναφέρει σφοδρές συγκρούσεις μετά την είσοδο των κυβερνητικών δυνάμεων στην πόλη, την οποία ήλεγχαν μέχρι τότε Δρούζοι μαχητές διαφόρων παρατάξεων.

«Θα αρχίσουμε να παραδίδουμε τις συνοικίες της πόλης στις δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας μόλις ολοκληρώσουμε τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.