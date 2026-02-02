Κόσμος

Συρία: Οι κυβερνητικές δυνάμεις μπήκαν στη Χασακέ, προπύργιο των Κούρδων

Κάτοικοι που κυμάτιζαν τη συριακή σημαία ξεχύθηκαν στους δρόμους που οδηγούν στην υπό κουρδικό έλεγχο ζώνη
Οι συριακές δυνάμεις μπαίνουν στην κουρδική πόλη
Οι συριακές δυνάμεις μπαίνουν στην κουρδική πόλη / Reuters

Οι Δημοκρατικές Συριακές Δυνάμεις (SDF), εισήλθαν σήμερα Δευτέρα 02.02.2026 στην πόλη Χασακέ, η οποία είναι προπύργιο των Κούρδων στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι Κούρδοι της βόρειας Συρίας, που διοικούσαν μέχρι τώρα την αυτόνομη περιοχή, ανακοίνωσαν την επίτευξη συνολικής συμφωνίας με τη Δαμασκό κάτι που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ένταξη των στρατιωτικών δυνάμεων αλλά και της διοίκησης των Κούρδων στο Συριακό κράτος.

Η συμφωνία γνωστοποιήθηκε αρχικά από τις Δημοκρατικές Συριακές Δυνάμεις (SDF), όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από τη συριακή κρατική τηλεόραση.

Βάσει της συμφωνίας, οι κουρδικές δυνάμεις της πρώτης γραμμής θα αποσυρθούν από την αυτόνομη ζώνη στη βόρεια Συρία. Τη θέση τους στα κέντρα των πόλεων Χασάκε και Καμισλί θα αναλάβουν οι δυνάμεις ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου έπειτα από μήνες εντάσεων, και μαχών, ανάμεσα στα στρατεύματα της Δαμασκού και τις κουρδικές δυνάμεις. Προβλέπει την ανάπτυξη κυβερνητικών δυνάμεων στην αυτόνομη κουρδική ζώνη και την ενσωμάτωση των δυνάμεων και της διοίκησης των Κούρδων στο συριακό κράτος.

Η είσοδος του SDF στην πόλη

Ανταποκριτής του AFP είδε φάλαγγα τεθωρακισμένων και οχημάτων των συριακών δυνάμεων ασφαλείας να διασχίζει σήμερα Δευτέρα 02.02.2026 σημείο ελέγχου των κουρδικών δυνάμεων, μέλη των οποίων, άνδρες και γυναίκες, είχαν παραταχθεί και από τις δύο πλευρές του δρόμου, κρατώντας τα όπλα τους.

Κάτοικοι που κυμάτιζαν τη συριακή σημαία είχαν συγκεντρωθεί στις δύο πλευρές του δρόμου που οδηγεί στην πόλη, ενώ ακούγονταν ιαχές από γυναίκες σε ένδειξη χαράς, όπως περιγράφει ανταποκριτής του AFP.

Οι τοπικές κουρδικές δυνάμεις κήρυξαν απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα στο κέντρο της Χασακέ, που κατοικείται από Κούρδους και Άραβες, προκειμένου να «διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων».

 

Το Reuters μεταδίδει από την πλευρά του ότι δημοσιογράφοι του είδαν φάλαγγα τουλάχιστον 30 οχημάτων του υπουργείου Εσωτερικών η οποία άρχισε να κινείται προς την πόλη από μια θέση έξω από την πόλη τις πρώτες απογευματινές ώρες. Δύο τοπικές πηγές στην πόλη δήλωσαν πως εισήλθαν σε αυτήν λίγο μετά.

 

Οι κυβερνητικές δυνάμεις αναμένεται να τοποθετηθούν σε συριακά κρατικά κτίρια στη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» της Χασακέ, όπως δήλωσαν Σύρος αξιωματούχος και κουρδική πηγή ασφαλείας στο Ρόιτερς πριν από την ανάπτυξη των συριακών στρατευμάτων στην πόλη.

Κόσμος
