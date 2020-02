Ένας πατέρας στη Συρία δίνει μάθημα ζωής με το πως αντιμετωπίζει την φρίκη του πολέμου για το μικρο του κοριτσάκι.

Σε μια προσπάθεια να προστατέψει την τριών χρονών κόρη του και να μην την δημιουργηθούν ψυχολογικά τραύματα από τον πόλεμο που ταλανίζει τη Συρία, έκανε μια απίθανη επινόηση.

«Είναι αεροπλάνο ή βόμβα;», ρωτά ο Αμπντουλάχ Μοχάμαντ την μικρή Σέλβα, σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media και που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

what a sad world,



To distract 4-year old Selva, her father Abdullah has made up a game.



Each time a bomb drops in Idlib #Syria, they laugh, so she doesn’t get scared.



