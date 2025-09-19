Συμβαίνει τώρα:
Συρία: Πρώην σύντροφοι του προέδρου αλ Σάραα ήταν πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του – Ο κρίσιμος ρόλος του Ιράκ

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ λιβανέζικης εφημερίδας για την δράση των ιρακινών μυστικών υπηρεσιών
Ο Αχμέντ αλ Σάραα
Ο Αχμέντ αλ Σάραα / REUTERS / Khalil Ashawi

Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την απόπειρα δολοφονίας του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάραα, στην οποία καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ιράκ.

Ειδικότερα, η λιβανέζικη εφημερίδα An-Nahar ανέφερε σήμερα (19.09.2025) ότι πράκτορες του Ιράκ διαβίβασαν,  νωρίτερα φέτος, απόρρητες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές της Συρίας, οι οποίες ήταν καθοριστικές για να αποτραπεί η απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Αχμέντ αλ Σάραα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πληροφορίες παραδόθηκαν πριν από περίπου έξι μήνες, αφότου οι ιρακινές μυστικές υπηρεσίες έμαθαν για το σχέδιο, το οποίο συνέπεσε με τις προσπάθειες αρκετών εξτρεμιστικών ομάδων να πραγματοποιήσουν μια σειρά από εκρήξεις σε όλη τη Συρία.

Χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση και διαβίβαση μεταφορά πληροφοριών, το σχέδιο δολοφονίας ματαιώθηκε, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Μια ανώτερη ιρακινή πηγή ασφαλείας υποστήριξε ότι πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του αλ Σάραα βρίσκονταν πρώην μέλη της Χαγιάτ Ταχριρ αλ Σαμ, γνωστής και ως HTS, της οργάνωσης δηλαδή που ηγούνταν ο Σύρος πρόεδρος κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, η οποία μάλιστα υπήρξε η «αιχμή του δόρατος» για την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι πρώην σύντροφοι του αλ Σάραα δυσαρεστήθηκαν με την κατεύθυνση που ακολούθησε ο Σύρος μεταβατικός πρόεδρος αφότου ανέλαβε τον έλεγχο και την εξουσία της χώρας και θέλησαν να τον βγάλουν από την μέση.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του Ιουλίου του 2025 ο δημοσιογράφος Mzahem Alsaloum είχε υποστηρίξει πως οργανώθηκε σχέδιο δολοφονίας του νέου ηγέτη της Συρίας από ένα ανώτερο στέλεχος του ISIS, το οποίο φέρεται να είχε προηγούμενους δεσμούς με την Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης του καθεστώτος Άσαντ.

Μάλιστα, η απόπειρα δολοφονίας του Άχμαντ αλ Σάρα είχε σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί στην επαρχία Νταράα, σύμφωνα με αναφορές, ωστόσο μια κοινή επιχείρηση συριακών και τουρκικών αντιτρομοκρατικών μονάδων ματαίωσε την απόπειρα.

«Οι τρομοκράτες συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του πυρήνα. Είναι γνωστός για τις διασυνδέσεις του με τη Χεζμπολάχ από την εποχή του εκδιωχθέντος δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ».

Κόσμος
