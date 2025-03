Συρία: Στο έλεος του εμφυλίου η χώρα – Ανησυχία της διεθνούς κοινότητας, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους πολίτες

Στο έλεος του εμφυλίου βρίσκεται η Συρία με πάνω από 1000 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί ανάμεσά τους 745 άμαχοι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Το επίκεντρο του εμφυλίου είναι η δυτική Συρία προπύργιο υποστηρικτών του έκπτωτου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ με την διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις και να έχει εκφράσει την ανησυχία της.

Και όλα αυτά την ώρα που το de dacto καθεστώς διαμηνύει ότι θα αποκαταστήσει την τάξη, με τον ίδιο τον Άχμεντ αλ Σάρα να κάνει λόγο για προκλήσεις. Οι νέες Αρχές της Συρίας είχαν υποσχεθεί στους Αλαουίτες ότι θα είναι ασφαλείς υπό την εξουσία τους και ότι δεν θα υπήρχαν δολοφονίες εκδίκησης. Ωστόσο, οι εκτελέσεις εκατοντάδων, κυρίως Αλαουιτών, από τις κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν προκαλέσει φόβο στη θρησκευτική μειονότητα. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τη χώρα την ώρα που η κατάσταση δείχνει να κλιμακώνεται.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα δήλωσε ότι οι τρέχουσες εξελίξεις είναι εντός “των αναμενόμενων προκλήσεων” μετέδωσαν σήμερα αραβικά ΜΜΕ, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται μεταξύ δυνάμεων που συνδέονται με τις συριακές de facto αρχές και Αλαουιτών μαχητών που υποστηρίζουν τον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Σάρα κάλεσε επίσης, για εθνική ενότητα σε ένα βίντεο που μεταδόθηκε από αραβικά ΜΜΕ. Μεταξύ αυτών, η σαουδαραβική τηλεόραση Arabiya TV που παρουσίασε τηλεοπτικά πλάνα από μία ομιλία του σε τζαμί.

Οι συριακές de facto αρχές ανακοίνωσαν χθες Σάββατο πως εργάζονται για να «αποκαταστήσουν την τάξη» στη δυτική Συρία, στα προπύργια υποστηρικτών του ανατραπέντα προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, όπου πάνω από χίλιοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις που πλέον διανύουν την τέταρτη ημέρα τους — ανάμεσά τους ήταν 745 πολίτες που ανήκουν στην κοινότητα των αλεβιτών, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πρόκειται για τα πιο πολύνεκρα επεισόδια αφότου κατέλαβε την εξουσία στη Συρία την 8η Δεκεμβρίου συμμαχία ανταρτών και τζιχαντιστών υπό την ριζοσπαστική σουνιτική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), ηγέτης της οποίας και μεταβατικός πρόεδρος είναι ο Άχμεντ Σάρα.

Οι συγκρούσεις ευρείας κλίμακας ξέσπασαν την Πέμπτη, έπειτα από αρκετές μέρες εντάσεων στην επαρχία της Λαττάκειας, όπου ζει μεγάλο μέρος της μουσουλμανικής μειονότητας των αλεβιτών, στην οποία ανήκει η οικογένεια Άσαντ.

Έκτοτε, τουλάχιστον «745 αλεβίτες πολίτες σκοτώθηκαν στις παραθαλάσσιες συριακές περιοχές και στα βουνά της Λαττάκειας από τις δυνάμεις ασφαλείας και σύμμαχές τους οργανώσεις», σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα χθες το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Minority Christians, Druze, and Alawites in Syria being attacked and tortured by Islamists in power. The world remains a mute spectator. pic.twitter.com/4jqmGdgJmV

Κατά συνέπεια οι νεκροί είναι τουλάχιστον 1.018, ανάμεσά στους οποίους ήταν 273 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της de facto κυβέρνησης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία έκανε λόγο για «εκτελέσεις» αμάχων στη βάση των θρησκευτικών πεποιθήσεων ή της καταγωγής τους.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ κάλεσε χθες τα μέρη «να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες» και να προστατεύουν τους αμάχους.

Η Γαλλία καταδίκασε «με τον πιο αυστηρό τρόπο τις ωμότητες που πλήττουν αμάχους σε θρησκευτική βάση και φυλακισμένους» στη Συρία, ενώ οι συριακές εκκλησίες κατήγγειλαν «σφαγές αθώων αμάχων» καλώντας «στον άμεσο τερματισμό αυτών των φρικιαστικών ενεργειών».

Ο Σαμίρ Χαϊντάρ, κάτοικος της Μπάνιας, 67 ετών, είπε πως δυο αδέλφια του και ανιψιά του σκοτώθηκαν από «ένοπλες ομάδες» που εισέβαλαν στο σπίτι τους, προσθέτοντας ότι στις τάξεις τους συγκαταλέγονταν «ξένοι».

«Για σχεδόν πέντε λεπτά, θα είχαν σκοτώσει κι εμένα», πρόσθεσε, εξηγώντας πως μπόρεσε να βρει καταφύγιο σε σουνιτική συνοικία.

Πηγή στο υπουργείο Άμυνας της de facto κυβέρνησης, που επικαλέστηκε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ανέφερε πως δρόμοι που οδηγούν στις παραθαλάσσιες περιοχές «έκλεισαν» στο πλαίσιο προσπάθειες να ελεγχθεί η κατάσταση και να «αποκατασταθεί προοδευτικά η σταθερότητα».

Δόθηκε διαταγή στις δυνάμεις ασφαλείας να «αποκαταστήσουν την τάξη» στις πόλεις Τζάμπα, Ταρτούς και Λαττάκεια, πρόσθεσε η ίδια πηγή κάνοντας λόγο για συλλήψεις «μεγάλου αριθμού πλιατσικολόγων».

The scenes from Syria are terrifying.



Islamist forces reportedly have official orders to kill anyone they consider an infidel on sight.



Christians, Druze, Yazidis, and even Alawite Muslims are now all facing genocide.



pic.twitter.com/AxQemyM8wi