Δύο μαχητές προσκείμενοι στο Ιράν σκοτώθηκαν και πέντε σύροι στρατιώτες τραυματίστηκαν στην αεροπορική επιδρομή στη Χομς, στην κεντρική Συρία, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. Η Δαμασκός έκανε λόγο για επίθεση του Ισραήλ.

Επρόκειτο για την τρίτη αεροπορική επιδρομή στη Συρία μέσα σε μερικά 24χωρα. Η συριακή κυβέρνηση έκανε ανεξαίρετα λόγο για επιδρομές από τον «ισραηλινό εχθρό». Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως κατέρριψε UAV που μπήκε κατ’ αυτό στον εναέριο χώρο του από τη Συρία.

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, «πλήγματα σκότωσαν δυο φιλοϊρανούς μαχητές οι εθνικότητες των οποίων παραμένουν προς το παρόν άγνωστες και τραυμάτισαν πέντε μέλη της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δείτε βίντεο:

Israel bombed Syria again. This time in Homs. The UN is in hibernation. pic.twitter.com/wiwiB9bSiA