Κόσμος

Συρία: Βόμβα εξερράγη σε λεωφορείο κοντά στη Δαμασκό – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 13 τραυματίες

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν στοιχεία για τους δράστες
Syrian firefighters and first responders inspect damaged vehicles at the site of an explosion in the Jaramana suburb of Damascus, Syria, Thursday, Aug. 6, 2026. (AP Photo
Syrian firefighters and first responders inspect damaged vehicles at the site of an explosion in the Jaramana suburb of Damascus, Syria, Thursday, Aug. 6, 2026. (AP Photo/Abdulrahman Shaheen)
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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε την Πέμπτη (06.08.2026) σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα, κοντά στη Δαμασκό, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Η έκρηξη στην Δαμασκό και συγκεκριμένα στην Τζαραμάνα, στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Συρίας, σε μίνι λεωφορείο δημόσιων συγκοινωνιών, όπου, σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση, είχε τοποθετηθεί βόμβα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και πολλά ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι κεντρικός δρόμος της Τζαραμάνα αποκλείστηκε, καθώς οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν στοιχεία για τους δράστες.

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