Τα «γαλλικά» του Τραμπ όταν έμαθε την απόφαση για τους δασμούς: «Αυτά τα γαμ….α τα δικαστήρια»

«Οι παγκόσμιοι δασμοί» του 10% θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες» - Επικαλείται το Άρθρο 122 του 1974
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Έξαλλος ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ όταν πληροφορήθηκε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία ακυρώνει τους δασμούς που έχει επιβάλει σε …όλο τον πλανήτη.

Σύμφωνα με το CNN ο Ντόναλντ Τραμπ αφού έμαθε την απόφαση για την ακύρωση των δασμών, άρχισε να βρίζει τα δικαστήριο και την Δικαιοσύνη φωνάζοντας «αυτά τα γαμ….α τα δικαστήρια»!

Η είδηση έγινε γνωστή στον Αμερικανό πρόεδρο όταν έπαιρνε το πρωινό του μαζί με κυβερνήτες, όπου όλοι βρίσκονταν σε χαλαρή κατάσταση.

Σύμφωνα πάντα με το CNN ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να φωνάζει, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «ντροπή».

Παραμένοντας σε έξαλλη κατάσταση επιτίθεται και στα δικαστήρια, λέγοντας σε κάποιο σημείο «αυτά τα γ…….α δικαστήρια!».

Εκεί αποφάσισε πως θα δώσει έκτακτη συνέντευξη τύπου για το θέμα των δασμών.

Όπου και ανακοίνωσε πως επιβάλλει οριζόντιους δασμούς 10% σε όλες τις χώρες του κόσμου.

10% δασμούς παγκοσμίως επικαλούμενος το Άρθρο 122 του 1974

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα επιβάλει δασμούς ύψους 10% σε όλες τις χώρες, επικαλούμενος το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσει και «πολλές άλλες έρευνες», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα αυξηθούν». Οι «παγκόσμιοι δασμοί» του 10%, είπε, θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η Ουάσινγκτον θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε εντός του 2025 από τους δασμούς, απάντησε ότι δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις, «υποθέτει πως αυτό θα κριθεί από τα δικαστήρια» και ότι «η κατάληξη θα είναι ότι βρισκόμαστε στα δικαστήρια για την επόμενη πενταετία».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι όλες οι (εμπορικές) συμφωνίες που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνησή του «ισχύουν», αλλά «απλώς θα πρέπει να τις κάνουμε με διαφορετικό τρόπο».

Προηγουμένως ωστόσο είχε δηλώσει ότι κάποιες από τις συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύτηκε με βάση τον Νόμο Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) του 1977 δεν ισχύουν.

«Έδειξαν αντιπατριωτική στάση»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο λέγοντας ότι «ντρέπεται για ορισμένα μέλη του που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν ό,τι είναι σωστό για τη χώρα μας».

«Επέδειξαν αντιπατριωτική στάση και ανυπακοή στο Σύνταγμα μας» είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο. «Πιστεύω ότι αυτό το Δικαστήριο επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα και ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο απ’ ότι θα πίστευε ο κόσμος», πρόσθεσε.

Η απόφαση του Δικαστηρίου ελήφθη με ψήφους 6 έναντι τριών. Με το σκεπτικό της πλειοψηφίας τάχθηκαν οι συντηρητικοί δικαστές Τζον Ρόμπερτς, Νιλ Γκόρσατς και Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ (οι δύο τελευταίοι διορίστηκαν από τον Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του) και οι τρεις φιλελεύθεροι Σόνια Σοτομαγιόρ, Έλενα Κάγκαν και Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον.

Την απόφαση καταψήφισαν οι συντηρητικοί Μπρετ Κάβανο, Κλάρενς Τόμας και Σάμιουελ Αλίτο, με τον Τραμπ να επαινεί τον πρώτο από αυτούς (τον οποίο διόρισε ο ίδιος), δηλώνοντας ότι «αισθάνεται πολύ υπερήφανος για αυτόν».

