Τα «γυρίζει» ο Τραμπ – Ζήτησε συγγνώμη για τα ρατσιστικά βίντεο

Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπερασπιστεί τις αναρτήσεις του, όμως όπως φαίνεται η παγκόσμια κατακραυγή τον υποχρέωσε να… «μαλακώσει».

«Αν μου πείτε ότι είναι φρικτοί άνθρωποι, ρατσιστές άνθρωποι, θα ζητήσω οπωσδήποτε συγγνώμη αν θέλετε να το κάνω», είπε, αναφερόμενος στην εξτρεμιστική ομάδα Britain First.

Τα retweet του σε τρία ισλαμοφοβικά βίντεο που αναρτήθηκαν από τον αντιπρόεδρο αυτού το μικρού κόμματος είχαν προκαλέσει οργή στη Βρετανία.

Ακόμη και η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι είχε κάνει λόγο για «λάθος» του Αμερικανού προέδρου, σχόλιο που προκάλεσε την αντίδραση του Τραμπ ο οποίος την κάλεσε να επικεντρωθεί «στην ολέθρια ριζοσπαστική τρομοκρατία στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ολόκληρη η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, θα μεταδοθεί το βράδυ της Κυριακής.

Θυμηθείτε τις αναρτήσεις

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP

— Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 Νοεμβρίου 2017