Τα «μαζεύει» ο Ράμα για τους Έλληνες «κληρονόμους του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» – Μιλούσε λέει, «φιλικά και χιουμοριστικά»

«Είμαι έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα και μερικών κουρασμένων Ελλήνων πολιτικών στον απολύτως αμερόληπτο, φιλικό και χιουμοριστικό τόνο που χρησιμοποίησα κατά τη συνομιλία μου με τον αξιότιμο δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος, στο πάνελ που διοργανώθηκε στο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα.

«Είναι απίστευτο ότι μια φράση που ειπώθηκε για πλάκα μπορεί να βγει εντελώς από το πλαίσιο και να μετατραπεί σε δημόσια διαμάχη που τροφοδοτείται από εθνικιστικό πάθος, κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης» συμπλήρωσε ο Έντι Ράμα, για σχολιάζοντας το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, σε πάνελ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατά τις οποίες αναφέρθηκε στους Έλληνες, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «υποτιμούν τους άλλους και νομίζουν ότι είναι άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, δεν είναι».

Μία ημέρα μετά το σάλο, ο Ράμα τα… μαζεύει, με ανάρτησή του στο X.

«Διαβεβαιώνω όλους όσους ανησυχούν και έχουν πληγωθεί ότι δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ότι η ελληνική κουλτούρα αξίζει μόνο θαυμασμό, όχι μόνο για τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και για τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους κινηματογραφιστές και τη μουσική που έχει δώσει στην ανθρωπότητα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ότι ο ελληνικός λαός είναι, για μένα, ένας αναντικατάστατος γείτονας και αδιαίρετος αδελφός του αλβανικού λαού, και ότι τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Έχουμε καταλάβει ο ένας τον άλλον; Ελπίζω ναι.

Αλλά, σας παρακαλώ, μην μου ζητάτε να πιστέψω ότι όποιος γράφει ή μιλάει ελληνικά με το εθνικιστικό πάθος που προανέφερα είναι απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη».