Τραμπ: Αγκάθι ακόμη το εδαφικό, κοντά σε λύση Ρωσία και Ουκρανία για το Ντονμπάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος κατά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις φέρνουν τις δύο πλευρές πολύ κοντά σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους μετά το πέρας των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη συνάντηση «άψογη», ενώ και ο ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για μια «εξαιρετική και παραγωγική συζήτηση», που όμως έχει ακόμα αγκάθια μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους, οι δύο πλευρές είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να τους ενημερώσουν για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των συνομιλιών τους.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι εδαφικά ζητήματα παρέμειναν άλυτα, εκτιμώντας όμως ότι θα επιλυθούν. Υπάρχουν ένα ή δύο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε πως ότι το Κίεβο και η Μόσχα πλησιάζουν σε μια λύση για το καθεστώς του Ντονμπάς.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά τους ότι υπάρχει 100% συμφωνία στις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, με τον Τραμπ να μιλά για συμφωνία στο 95%.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοινώνει νέα συνάντηση τον Ιανουάριο με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μακρόν: Σύνοδος των συμμάχων του Κιέβου στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συγκαλέσει στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι σύνοδο των χωρών που στηρίζουν το Κίεβο, με στόχο τη συζήτηση των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητά η Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

«Οι χώρες της συμμαχίας των προθύμων θα συγκεντρωθούμε στο Παρίσι στις αρχές του Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή της καθεμιάς», ανέφερε ο κ. Μακρόν στα γαλλικά και στα αγγλικά μέσω X, μετά τη συνομιλία που είχαν ο ίδιος και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σημειώνουμε πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα έχουν κεντρικό ρόλο για την οικοδόμηση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», συνέχισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, που είχε προσωπική, κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον κ. Ζελένσκι. Η αναγγελία καταγράφτηκε αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν το βρέδυ της Κυριακής 28.12.2025, στην κατοικία του αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, με τον τελευταίο να εμφανίζεται αισιόδοξος, αν και προτίμησε να παραμείνει αόριστος, για την προσεχή επίλυση της ένοπλης σύρραξης που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως πρόκειται για «πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση», διαβεβαιώνοντας πάντως ότι σημειώθηκαν «πολλές πρόοδοι». «Δεν θα πω πότε, όμως νομίζω πως θα φτάσουμε εκεί», συνέχισε, σημειώνοντας ακόμη πως πρότεινε να πάει να μιλήσει στο ουκρανικό κοινοβούλιο για να προχωρήσει το σχέδιό του για την αποκατάσταση της ειρήνης.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκε επίσης ενθουσιώδης, μιλώντας για «μεγάλες προόδους», την «έγκριση» του «90%» του αμερικανικού σχεδίου 20 σημείων και επίσης την «έγκριση» κάποιων «εγγυήσεων ασφαλείας» για την Ουκρανία και «σχεδόν την έγκριση» ορισμένων άλλων. Αναφέρθηκε επίσης σε «σχέδιο για την ευημερία» της χώρας του σε «πορεία προς την οριστικοποίηση».

Φον ντερ Λάιεν: Κομβικής σημασίας η ύπαρξη ακλόνητων εγγυήσεων ασφάλειας από την πρώτη κιόλας ημέρα

Με μήνυμά της στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνει για τις σημερινές συνομιλίες μεταξύ Τραμπ – Ζελένσκι ότι «Είχαμε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουμε τη σημερινή τους συνάντηση σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Υπήρξε καλή πρόοδος, την οποία χαιρετίσαμε.

Η Ευρώπη είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται με την Ουκρανία και τους εταίρους μας στις ΗΠΑ για να εδραιώσει αυτή την πρόοδο.

Κομβικής σημασίας σε αυτή την προσπάθεια είναι η ύπαρξη ακλόνητων εγγυήσεων ασφάλειας από την πρώτη κιόλας ημέρα».