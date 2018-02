Μια σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ μπορεί να ενοχληθεί από μια ερώτηση για τον επικεφαλής του αμερικανικού κράτους διότι φέρει επίσης την ιδιότητα της κόρης του; Η Ιβάνκα Τραμπ εκτιμά πως… ναι.

Η κόρη του Αμερικανού προέδρου έκρινε πως ήταν «ανάρμοστο» το ερώτημα που της έθεσε ένας δημοσιογράφος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC ο οποίος τη ρώτησε τι πιστεύει για τις κατηγορίες που έχουν διατυπώσει αρκετές γυναίκες σε βάρος του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Περί τις 10 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον μεγιστάνα για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά πριν από την εκλογή του στον προεδρικό θώκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του απορρίπτει κάθε ισχυρισμό και μιλάει για «ιστορίες που επινόησαν» οι καταγγέλλουσες.

«Πιστεύετε τις γυναίκες που κατηγορούν τον πατέρα σας;» τη ρώτησε ο δημοσιογράφος του NBC σε μια συνέντευξη που θα προβληθεί αργότερα σήμερα.

«Πιστεύω ότι είναι πραγματικά ανάρμοστο να ζητάτε από μια κόρη εάν πιστεύει τις γυναίκες που κατηγορούν τον πατέρα της από τη στιγμή που εκείνος έχει ξεκάθαρα δηλώσει ότι οι κατηγορίες που του προσάπτουν είναι ψευδείς» απάντησε η Ιβάνκα Τραμπ.

«Δεν πιστεύω ότι είναι ένα ερώτημα που θα υποβάλλατε σε πολλές άλλες κόρες» συμπλήρωσε η ίδια.

«Πιστεύω τον πατέρα μου, γνωρίζω τον πατέρα μου. Είμαι η κόρη του, πιστεύω ότι έχω το δικαίωμα να πιστεύω τον πατέρα μου» υπογράμμισε η Ιβάνκα Τραμπ.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

“Do you believe your father’s sexual assault accusers?”

“It’s a pretty inappropriate question to ask a daughter if she believes the accusers of her father when he’s affirmatively stated there’s no truth to it.” Ivanka Trump

She thinks 21 women are liars. pic.twitter.com/ygY4D07o8y

— Scott Dworkin (@funder) February 26, 2018