Τα ρακούν μπορεί να εξελιχθούν στο επόμενο κατοικίδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ ίσως βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο παράξενο φαινόμενο: τα αστικά ρακούν, γνωστά χαϊδευτικά ως «trash pandas» (πάντα των σκουπιδιών), φαίνεται πως θα μπορούσαν να εξελιχθούν… σε μελλοντικά κατοικίδια.

Αυτό υποστηρίζει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Zoology και εξετάζει φυσικές και συμπεριφορικές αλλαγές στις πληθυσμιακές ομάδες ρακούν που ζουν πιο κοντά στους ανθρώπους στις ΗΠΑ, γράφει το BBC.

Η ανάλυση σχεδόν 20.000 φωτογραφιών έδειξε κάτι εντυπωσιακό: τα αστικά ρακούν εμφανίζουν πιο κοντή μουσούδα από τα αντίστοιχα της υπαίθρου — χαρακτηριστικό που συνδέεται με τα πρώιμα στάδια εξημέρωσης που παρατηρήθηκαν σε σκύλους και γάτες. Κάποια έχουν ήδη γίνει «σταρ» στα social media, ενώ άλλα δεν διστάζουν να τρέξουν μέσα σε γήπεδα κατά τη διάρκεια αγώνων ποδοσφαίρου.

Φυσική εξημέρωση μέσα στις πόλεις

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συνεχής εγγύτητα με τους ανθρώπους — και κυρίως με τα σκουπίδια τους, έναν πραγματικό «μπουφέ» για άγρια ζώα — αλλάζει βαθιά τη συμπεριφορά των ρακούν. Λιγότερο φοβικά και πιο θαρραλέα, φαίνεται πως μειώνουν το ένστικτο φυγής τους. Ακόμη και η εμφάνισή τους «γλυκαίνει», ένδειξη εξελικτικής πίεσης παρόμοιας με εκείνης που οδήγησε στην εξημέρωση των πρώτων σκύλων.

Η ερευνήτρια Ραφαέλα Λες περιγράφει εύστοχα το φαινόμενο: «Τα σκουπίδια είναι το σημείο εκκίνησης. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και σκουπίδια — και τα ζώα τα λατρεύουν.»

Ωστόσο, για να εκμεταλλευτούν αυτόν τον ατελείωτο «μπουφέ», τα ρακούν πρέπει να είναι αρκετά θαρραλέα ώστε να κινούνται κοντά σε αυλές και σοκάκια, χωρίς όμως να γίνονται απειλητικά. Μια απαιτητική φυσική επιλογή που ευνοεί τα πιο «καλοσυμπεριφερόμενα» ζώα.

Ένας μηχανισμός γνωστός από τους σκύλους

Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν — κοντύτερη μουσούδα, πιο απαλά χαρακτηριστικά — παραπέμπουν στο λεγόμενο «σύνδρομο εξημέρωσης», το οποίο περιλαμβάνει επίσης πεσμένα αυτιά, μείωση εγκεφάλου και αποχρωματισμό. Μια σταδιακή διαδικασία που συχνά θεωρείται προϊόν ανθρώπινης παρέμβασης, αλλά, σύμφωνα με τους συγγραφείς, αρχίζει πολύ νωρίτερα: τη στιγμή που το ζώο συνηθίζει να ζει σε περιβάλλον όπου κυριαρχεί ο άνθρωπος.

Με άλλα λόγια, η εξημέρωση ξεκινά πολύ πριν την υιοθεσία: αρχίζει στα σοκάκια και δίπλα στους κάδους, εκεί όπου τα άγρια ζώα μαθαίνουν να ζουν μαζί μας — και να προσαρμόζουν τη φύση τους αναλόγως.