Τα ρομπότ χορεύουν υπέροχα (video)

Η Boston Dynamics έχει φτιάξει όλων των ειδών τα ρομπότ. Ρομπότ που μπορούν να σκαρφαλώσουν σε δύσβατα εδάφη, ρομπότ που θυμίζουν στους ανθρώπους να κρατούν αποστάσεις στην εποχή του κορονοϊού αλλά και ρομπότ που βοηθούν τους γιατρούς.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο η Boston Dynamics δείχνει τα ρομπότ Atlas, Spot ο σκύλος και Handle χορεύουν εξαίσια το Do You Love Me.

Τα ρομπότ χορεύουν τόσο ωραία που νομίζεις ότι βλέπεις την εκδοχή του Dirty Dancing, με πρωταγωνιστές ρομπότ.

It’s pretty awesome how dancing makes robots less intimidating. Looking forward to seeing more nontrivial Machine Learning on these robots. Credit: Boston Dynamics. pic.twitter.com/wnB2i9qhdQ