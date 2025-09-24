Ταϊλάνδη: Άνοιξε τεράστια τρύπα βάθους 50 μέτρων στην Μπανγκόκ και «κατάπιε» αυτοκίνητα

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν όσοι βρέθηκαν μπροστά από το νοσοκομείο Vajira, στην παλιά πόλη της Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, καθώς άνοιξε μια μεγάλη τρύπα.

Το σοκαριστικό περιστατικό στην Ταϊλάνδη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (24.09.2025) με την τρύπα να έχει βάθος 50 μέτρα.

Η τεράστια τρύπα κατάπιε αυτοκίνητα και ηλεκτρικούς στύλους, ενώ οι αρχές τη συνέδεσαν με τις εργασίες κατασκευής γειτονικού σταθμού του μετρό.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε αποκλεισμό των δρόμων γύρω από το νοσοκομείο για λόγους ασφαλείας. Οπως είναι φυσικό τα γειτονικά σπίτια εκκενώθηκαν.

WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f
September 24, 2025

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Chadchart Sittipunt, ο οποίος έσπευσε στο σημείο για να εκτιμήσει την κατάσταση, είπε ότι η καθίζηση του δρόμου σημειώθηκε πάνω από τη σύνδεση μεταξύ του τούνελ για τη διπλή γραμμή τρένου και ενός προγραμματισμένου νέου σταθμού.

«Μόλις η γη γλίστρησε μέσα στο τούνελ, ολόκληρο το τούνελ κατέρρευσε. Επίσης, έσπασε ένας σωλήνας και το νερό έκανε τη κατάσταση ακόμα πιο δύσκολα», δήλωσε ο Sittipunt, ο οποίος είναι επίσης μηχανικός, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτή τη στιγμή εκτιμούμε τις ζημιές, πιστεύουμε ότι το νοσοκομείο θα πρέπει να γλιτώσει. Αλλά πρέπει να κλείσουμε την τρύπα αμέσως, πριν καταρρεύσουν και όλα τα άλλα», πρόσθεσε.