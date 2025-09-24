Κόσμος

Ταϊλάνδη: Άνοιξε τεράστια τρύπα βάθους 50 μέτρων στην Μπανγκόκ και «κατάπιε» αυτοκίνητα

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε αποκλεισμό των δρόμων γύρω από το νοσοκομείο για λόγους ασφαλείας, ενώ τα γειτονικά σπίτια εκκενώθηκαν
Άνοιξε τεράστια τρύπα στην Ταϊλάνδη
REUTERS/Chalinee Thirasupa

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν όσοι βρέθηκαν μπροστά από το νοσοκομείο Vajira, στην παλιά πόλη της Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, καθώς άνοιξε μια μεγάλη τρύπα.

Το σοκαριστικό περιστατικό στην Ταϊλάνδη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (24.09.2025) με την τρύπα να έχει βάθος 50 μέτρα. 

Η τεράστια τρύπα κατάπιε αυτοκίνητα και ηλεκτρικούς στύλους, ενώ οι αρχές τη συνέδεσαν με τις εργασίες κατασκευής γειτονικού σταθμού του μετρό.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε αποκλεισμό των δρόμων γύρω από το νοσοκομείο για λόγους ασφαλείας. Οπως είναι φυσικό τα γειτονικά σπίτια εκκενώθηκαν.

 

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Chadchart Sittipunt, ο οποίος έσπευσε στο σημείο για να εκτιμήσει την κατάσταση, είπε ότι η καθίζηση του δρόμου σημειώθηκε πάνω από τη σύνδεση μεταξύ του τούνελ για τη διπλή γραμμή τρένου και ενός προγραμματισμένου νέου σταθμού.

«Μόλις η γη γλίστρησε μέσα στο τούνελ, ολόκληρο το τούνελ κατέρρευσε. Επίσης, έσπασε ένας σωλήνας και το νερό έκανε τη κατάσταση ακόμα πιο δύσκολα», δήλωσε ο Sittipunt, ο οποίος είναι επίσης μηχανικός, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτή τη στιγμή εκτιμούμε τις ζημιές, πιστεύουμε ότι το νοσοκομείο θα πρέπει να γλιτώσει. Αλλά πρέπει να κλείσουμε την τρύπα αμέσως, πριν καταρρεύσουν και όλα τα άλλα», πρόσθεσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Άγαλμα με Τραμπ και Επστάιν χέρι-χέρι και έτοιμοι να χορέψουν έξω από τον Λευκό Οίκο – «Φίλοι για πάντα»
«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του "στενού του φίλου", Τζέφρι Επστάιν», αναφέρει μια πλάκα στο κάτω μέρος του γλυπτού
Άγαλμα με Τραμπ και Επστάιν να κρατιούνται χέρι-χέρι στην Ουάσιγκτον 2
Newsit logo
Newsit logo