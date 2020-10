Ταϊλάνδη: Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές σταμάτησαν την βασιλική αυτοκινητοπομπή (pics, video)

Το αυτοκίνητο που επέβαινε η βασίλισσα της Ταϊλάνδης σταμάτησαν για μερικά λεπτά δεκάδες φιλοδημοκρατικοί διαδηλωτές που τους τελευταίους τρεις μήνες συγκλονίζουν με τις κινητοποιήσεις τους τη χώρα. Οι διαδηλωτές έκαναν στην βασίλισσα Σουτίντα μια περιφρονητική χειρονομία, υψώνοντας τρία δάχτυλα.

Το φιλοδημοκρατικό κίνημα ζητεί την αποχώρηση του πρωθυπουργού, του στρατηγού Πραγιούτ Τσαν-Ο-Τσα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία μετά το πραξικόπημα του 2014 και πέρυσι κέρδισε στις βουλευτικές εκλογές. Επίσης, ζητεί την τροποποίηση του Συντάγματος, το οποίο υιοθετήθηκε το 2017 από τη χούντα και είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τον στρατό. Κάποιοι ακτιβιστές μάλιστα πάνε πιο μακριά ζητώντας την εκ βάθρων μεταρρύθμιση της βασιλείας, ένα θέμα ταμπού στην Ταϊλάνδη η οποία έχει μια από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες για την προσβολή του βασιλιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρεμπόδιση της βασιλικής αυτοκινητοπομπής με την βασίλισσα Σουτίντα δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Την Τρίτη, άλλοι ακτιβιστές είχαν κάνει την ίδια χειρονομία -υψώνοντας τρία δάχτυλα- , που την εμπνεύστηκαν από την ταινία «Αγώνες Πείνας», στον βασιλιά, κάτι αδιανόητο μέχρι πρόσφατα.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης σκληραίνει τη στάση της απέναντι στο κίνημα που συγκλονίζει τη χώρα εδώ και τρεις μήνες και ζητά περισσότερη Δημοκρατία. Οι αρχές από σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, προχωρούν σε συλλήψεις ηγετικών στελεχών των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, απαγόρευση των συγκεντρώσεων και της αποστολής μηνυμάτων μέσω διαδικτύου που ενδέχεται να βλάψουν την «εθνική ασφάλεια».

Ειδικότερα, οι αρχές της Ταϊλάνδης επικύρωσαν έκτακτο διάταγμα με το οποίο απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις περισσότερων από πέντε ατόμων καθώς και τα μηνύματα μέσω διαδικτύου που ενδέχεται να βλάψουν την εθνική ασφάλεια και αναφέρονται ως: η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης. Παράλληλα, η αστυνομία στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δημιουργήσει σημεία ελέγχου σε συνεργασία με τον στρατό ώστε να εμποδίσει τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν.

Thailand’s government arrested several prominent protest leaders and announced a ban on gatherings of more than five people under an emergency decree aimed at quelling pro-democracy demonstrations https://t.co/xyhxgkJW59

«Σταματήστε να διαδηλώνετε (…) Αν υπάρξει παραβίαση, θα επιβληθεί ο νόμος», τόνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γιονγκιότ Τεπτσαμνόγνκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η απαγόρευση συγκέντρωσης περισσότερων από πέντε ατόμων αφορά μόνο τις πολιτικές συγκεντρώσεις.

Χθες, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε νέα διαδήλωση με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Πραγιούτ- Τσαν-Ο- Τσα, στην οποία συμμετείχαν πολλές χιλιάδες άνθρωποι μπροστά από την έδρα της κυβέρνησης στην Μπανγκόκ.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης δικαιολόγησε την υιοθέτηση του έκτακτου διατάγματος επικαλούμενη τις «αντίθετες με το Σύνταγμα» διαδηλώσεις και καταγγέλλοντας την παρεμπόδιση της βασιλικής αυτοκινητοπομπής την Τετάρτη.

Λίγη ώρα αφού τέθηκε σε ισχύ το έκτακτο διάταγμα η αστυνομία απομάκρυνε τους διαδηλωτές που παρέμεναν στο σημείο και συνέλαβε περίπου 20 εξ αυτών. Ανάμεσά τους ο Παρίτ Σιβαράκ, γνωστός και ως «Πιγκουίνος», και ο Ανόν Νούμπα, δύο από τους ηγέτες του αντικυβερνητικού κινήματος, όπως διευκρίνισε κυβερνητική πηγή.

Άλλοι επικεφαλής του κινήματος, όπως η Πανουσάγια Σιτιζιραουατανακούλ, γνωστή και ως «Ρουνγκ», συνελήφθησαν λίγο αργότερα, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσαν στο διαδίκτυο ακτιβιστές.

Tense situation now as crowd of #protesters grow in #Thailand #Bangkok. Under the new #StateofEmergency, this is against the law & the authorities can step in & disperse crowd any time they wish under the law now. This is a complete defiance of the government #15ตุลาไปราชประสงค์ pic.twitter.com/wclJEzfnEF