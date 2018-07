Ταϊλάνδη: Απεγκλωβίστηκαν τα τέσσερα πρώτα παιδιά – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η επιχείρηση – Video

Παγκόσμια συγκίνηση για τα τέσσερα από τα 12 αγόρια στην Ταϊλάνδη, που μετά από 16 μέρες αγωνίας, βγήκαν από το σπήλαιο όπου παγιδεύτηκαν στις 23 Ιουνίου μαζί με τον προπονητή τους. Η επιχείρηση ξεκίνησε τα χαράματα (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής (08.07.2018) και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 18:00.

Τέσσερα αγόρια, όλα καλά στην υγεία τους δεδομένων των συνθηκών, βγήκαν από τη σπηλιά και αμέσως με ελικόπτερα και ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Τσιάνγκ Ράι, περίπου 50 χιλιόμετρα από το σπήλαιο.

Η επιχείρηση πήγε καλύτερα απ’ ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Το πρώτο παιδί που απεγκλωβίστηκε στις 17:40 (τοπική ώρα) ήταν ο 14χρονος Mongkol «Mark» Boonpiam. 20 λεπτά μετά, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, ακολούθησε το δεύτερο αγόρι. Το δεύτερο και το τρίτο αγόρι βγήκαν από τη σπηλιά στις 19:40 και στις 19:50 αντίστοιχα.

Mongkol "Mark" Boonpiam was – according to Thai media – the first to be rescued. He is 14. #tennews #ThamLuang #ThaiCave pic.twitter.com/pIGHkCRER0

Αμέσως, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ελικόπτερα που τους περίμεναν για να τα μεταφέρουν σε γειτονική πόλη και στο νοσοκομείο όπου θα τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Δεκατρείς δύτες από το εξωτερικό και πέντε κομάντος του Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης μετείχαν στην επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των παιδιών. Συνολικά 90 δύτες (50 ξένοι και 40 Ταϊλανδοί) συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Κάθε παιδί συνοδευόταν από δυο δύτες και ήταν δεμένοι με σχοινί. Τα παιδιά φορούσαν μάσκες full face. Χρειάστηκε να διανύσουν 3,2 χιλιόμετρα μέσα στο νερό και τη λάσπη μέχρι να βγουν από τη σπηλιά. Το ένα χιλιόμετρο ήταν μέσα στο νερό.

Τα πρώτα παιδιά που αποφασίστηκε να απεγκλωβιστούν ήταν αυτά που θεωρήθηκε ότι ήταν τα πιο δυνατά από τα 12.

Δεκατρείς ιατρικές ομάδες βρίσκονταν έξω από το σπήλαιο, η καθεμία εξοπλισμένη με το δικό της ελικόπτερο και ασθενοφόρο, ένα για καθένα από τα 12 παιδιά και τον προπονητή τους.

Η επιχείρηση πήγε καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε δήλωσε μετά τον απεγκλωβισμό των πρώτων τεσσάρων αγοριών ο κυβερνήτης της επαρχίας, Ναρονγκσάκ Οσατανακόρν, επικεφαλής του κέντρου διάσωσης.

Governor confirms 4 boys rescued. Operation pauses now for a meeting and assessment on next steps. Says the doctor chose which boys came out first. 90 divers involved all up. Operation went faster than anticipated #tennews #thamluangcave #ThaiCaveBoys pic.twitter.com/b5RPN8XYSF

— Daniel Sutton (@danielsutton10) July 8, 2018