Μέσα ενημέρωσης από την Ταϊλάνδη κι όχι μόνο έχουν ήδη δημοσιεύσει φωτογραφίες των τεσσάρων αγοριών που θεωρείται πως είναι οι πρώτοι διασωθέντες. Όλα τα παιδιά μεταφέρθηκαν αμέσως μετά τη διάσωσή τους στο νοσοκομείο, όπου έχει δημιουργηθεί ειδική μονάδα για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το πρώτο από τα παιδιά που διασώθηκαν από τους δύτες ήταν ο 13χρονος Μονκόλ Μπουνπιάμ, γνωστός και ως Μαρκ. Ακολούθησε ο 14χρονος Πράιακ Σούταμ, τον οποίο αποκαλούν και Νότε. Ο 14χρονος χαρακτηρίζεται ως ένα ήσυχο παιδί που αγαπάει τον αθλητισμό. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η θεία του στη Daily Mail, το όνειρό του είναι να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Το τρίτο από τα αγόρια που διέδωσαν οι δύτες ήταν ο 14χρονος Ναταγουτ «Τλε» Τακαμσάι. Ένα παιδί που «κουβαλά» μια συγκλονιστική ιστορία. Υποφέρει από άσθμα και πριν από λίγα χρόνια έχασε την αδερφούλα του από καρκίνο.

Ο τελευταίος που βγήκε ήταν ο 15χρονος Πίρατ Μποντού, ο αποκαλούμενος και Νικ. Το αγόρι αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκεται στη σπηλιά, αφού δεν ήταν μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο τερματοφύλακας όμως είναι φίλος του και έτσι ακολούθησε την ομάδα στη σπηλιά!

Δεν αποκλείεται για πρώτη φορά μετά από 17 ολόκληρες μέρες, τα παιδιά να δουν σήμερα Δευτέρα (09.07.2018) τους δικούς τους. Η πρώτη νύχτα τους στο νοσοκομείο πέρασε χωρίς προβλήματα, τα τέσσερα αγόρια είναι καλά στην υγεία τους και δεν αποκλείεται να έχουν επιτέλους την πρώτη τους συνάντηση με τους δικούς τους ανθρώπους!

Τις πρώτες ώρες της παραμονής τους στο νοσοκομείο, τα τέσσερα παιδιά έκαναν σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους, δήλωσε στην εφημερίδα Kom Chad Lek, ο Thongchai Lertwilairattanapong, επιθεωρηθείς του υπουργείου Υγείας. Αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, τότε τα παιδιά θα δουν τους συγγενείς τους. Προειδοποίησε, όμως, ότι δεν θα μπορούν να αγκαλιαστούν πριν να έχουν στα χέρια τους οι γιατροί τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις αίματος.

«Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν και να μιλήσουν με τους ασθενείς. Όχι αγκαλιές ή αγγίγματα, οι επισκέπτες πρέπει να έχουν απόσταση ενός ή δυο μέτρων από τους ασθενείς έως ότου να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις αίματος», τόνισε.

Οι γιατροί έχουν εξετάσει τα παιδιά για να σιγουρευτούν πως δεν έχουν ασθενήσει από λεπτοσπείρωση ή από την τροπική ασθένεια melioidosis, που προκαλείται από βακτήριο που υπάρχει στο χώμα και το νερό. Εκτός από τις εξετάσεις αίματος, στα παιδιά έχουν γίνει ακτινογραφίες θώρακος και εξετάσεις ούρων. Ένα από τα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι πως θα μπορέσουν να προστατεύσουν τα παιδιά από διαταραχές του μεταβολισμού τους, κάτι που είναι πιθανό σε ανθρώπους που έχουν βιώσει περίοδο ασιτίας.

Λίγες ώρες αφού τελείωσε η επιχείρηση και ανακοινώθηκε ότι βγήκαν τέσσερα από τα παιδιά (αλλά όχι ποια) υπήρξε η πληροφορία πως ανάμεσα στους διασωθέντες ήταν και ο 25χρονος προπονητής τους Εκαπόλ Τσανταουόγνκ.

Αρχικά υπήρξαν οι φήμες πως ο προπονητής (που βάσει σχεδίου θα βγει τελευταίος) ήταν ανάμεσα στο πρώτο γκρουπ που απεγκλωβίστηκε γιατί δεν ήταν καλά στην υγεία του, καθώς φέρεται να έδωσε στα παιδιά όλο το φαγητό που είχε ενώ περίμενε να τους βρουν οι διασώστες.

Ωστόσο, η πληροφορία πως ο προπονητής είναι ανάμεσα στους τέσσερις διασωθέντες, δεν επιβεβαιώθηκε.

Στο σχολείο Μάε Σάι, όπου φοιτούν τα έξι από τα 12 αγόρια που εγκλωβίστηκαν στη σπηλιά στην Ταϊλάνδη, οι συμμαθητές τους, τους περιμένουν πως και πως. Ήδη στο σχολείο υπάρχει πανό με φωτογραφίες των παιδιών από το σημείο όπου εγκλωβίστηκαν. Είναι η στιγμή που τους βρήκαν, στις 2 Ιουλίου, οι Βρετανοί δύτες. Κάποια από τα παιδιά γνώριζαν αγγλικά και απάντησαν σε βασικές ερωτήσεις. «Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστούν τα αγγλικά», γράφει το πανό.

Learning English with the boys from the cave. Just in case. A sign at Mae Sai Prasitsart School, where six of the boys are students. #dpareporter #Thailand #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/wah3jaPA2w

— Christoph Sator (@ChristophSator) July 9, 2018