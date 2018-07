Ταϊλάνδη: Δεν τελείωσε ακόμα το «θρίλερ» – Παραμένουν εγκλωβισμένα στην σπηλιά 4 παιδιά και ο προπονητής

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί όλος ο κόσμος τις επιχειρήσεις στην Ταϊλάνδη, για την διάσωση της παιδικής ομάδας ποδοσφαίρου που εγκλωβίστηκε σε σπήλαιο μαζί με τον προπονητή.

Οι αρχές της χώρας μετά από κουραστικές και επίμονες προσπάθειες έχουν καταφέρει ήδη να απεγκλωβίσουν 8 παιδιά, 4 την Κυριακή και 4 την Δευτέρα (09.07.2018).

Στην σπηλιά πλέον παραμένουν 4 παιδιά με τον προπονητή, για τους οποίους για λόγους ασφαλείας θα υπάρξει επιχείρηση την Τρίτη, καθώς σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται τα επίπεδα οξυγόνου στο σπήλαιο έχουν πέσει και θα πρέπει να τους δοθεί χρόνος να ανέβουν στα επιθυμητά επίπεδα.

Όσα παιδιά βγήκαν μεταφέρθηκαν μακρυά από την περιοχή με στρατιωτικό ελικόπτερο. Πάντως η υγεία των πέντε ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι στο πλημμυρισμένο συγκρότημα σπηλαίων Ταμ Λουάνγκ είναι «ακόμη καλή», σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής επιχείρησης διάσωσης.

Όπως αποκάλυψε ένας από τους δύτες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, οι διασώστες νάρκωσαν μερικώς τα παιδιά για να μπορέσουν να τα βγάλουν από το σπήλαιο.

Προφανώς οι διασώστες επέλεξαν να ναρκώσουν μερικώς τα παιδιά για να μην πανικοβληθούν κατά την πολύωρη πορεία ως την έξοδο. Την αποκάλυψη έκανε σε δανικό ραδιόφωνο ο Ιβαν Κάρατζιτς, δύτης που μετέχει στην επιχείρηση στην Ταϊλάνδη.

Όπως είπε ο Κάρατζιτς στο Danmarks Radio τα παιδιά δεν ήταν πλήρως ναρκωμένα, δεν ήταν ωστόσο και σε θέση να μιλήσουν. Φαίνεται ότι τους είχε χορηγηθεί κάποιο σκεύασμα ανάλογο με εκείνα που δίδονται σε ανθρώπους για κρίσεις άγχους.

Αυτό που τρομάζει πολλούς είναι η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει την περιοχή. Ωστόσο νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως οι κύριες βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε απόσταση 4-50 χιλιόμετρα μακρυά από το σπήλαιο, που σημαίνει πως τα επίπεδα του νερού μέσα σε αυτό δεν θα ανέβουν τόσο ώστε να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις.

It takes the helicopter only 20 minutes to fly from near the cave to Chiang Rai. Then it’s only 700 meters to the hospital #ThamLuang #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้ำหลวง #Thailand #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/0ZaoKmphYR

— Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) 9 Ιουλίου 2018