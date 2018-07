Ταϊλάνδη: Δεν θα γίνει απόψε η επιχείρηση διάσωσης – «Δεν το ρισκάρουμε»

Η επιχείρηση διάσωσης των 12 παιδιών από το σπήλαιο, στην Ταϊλάνδη, δεν θα γίνει απόψε, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Narongsak Osottanakorn σε συνέντευξη Τύπου.

«Προσπαθούμε να στήσουμε το καλύτερο σχέδιο. Αν το ρίσκο είναι μηδαμινό, θα το προσπαθήσουμε. Φοβόμαστε για τον καιρό και το οξυγόνο μέσα στη σπηλιά. Πρέπει να βρούμε ποιο σχέδιο είναι το καταλληλότερο», είπε, απαντώντας για το αν η επιχείρηση διάσωσης θα γίνει απόψε. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως θα πρέπει το σχέδιο που θα επιλεγεί να δοκιμαστεί πρώτα μία φορά, πριν τεθεί σε εφαρμογή. Ερωτηθείς ο κυβερνήτης, γιατί δεν αρχίζει η επιχείρηση διάσωσης από την στιγμή που τα παιδιά έχουν μάθει να κάνουν κατάδυση, τόνισε πως «θέλουμε το μικρότερο ρίσκο».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως ο Βρετανός δύτης που βγήκε από το σπήλαιο στις 9 (τοπική ώρα) είπε πως τα αγόρια ήταν καλά. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν είναι ακόμα σε θέση να κάνουν κατάδυση.

Τα επίπεδα οξυγόνου έχουν μειωθεί στον θάλαμο όπου βρίσκονται τα παιδιά, όπως επιβεβαίωσε και ο Οσοτανάκορν. Ένας γιατρός βρίσκεται μαζί με την ομάδα για να παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας τους.

Τα περισσότερα από τα παιδιά, ηλικίας από 11 έως 16 ετών, δεν ξέρουν κολύμπι και κανένα τους δεν έχει κάνει ποτέ κατάδυση. Ένας έμπειρος βατραχάνθρωπος χρειάζεται έξι ώρες για να φτάσει από την είσοδο του σπηλαίου στο σημείο όπου έχει καταφύγει η ομάδα των «Αγριογούρουνων» και άλλες πέντε ώρες για να επιστρέψει. Ο θάνατος, νωρίτερα σήμερα, ενός Ταϊλανδού εθελοντή, πρώην στελέχους των ειδικών δυνάμεων, κατέδειξε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η διαδρομή.

«Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο» να βγουν έξω κολυμπώντας, δήλωσε ο Ραφαέλ Αρούς, ένας Ισραηλινός εθελοντής που συμμετέχει στην επιχείρηση διάσωσης. «Σκεφτείτε, αφού σκοτώθηκε ένας κομάντο, πώς θα τα καταφέρει ένας 12χρονος;», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Reuters, ομάδες διασωστών μπήκαν βαθιά στο πυκνό δάσος πάνω από το σπήλαιο ψάχνοντας έναν τρόπο να μπουν μέσα. Οι κινήσεις που γίνονται τις τελευταίες ώρες έχουν ενταθεί αφού οι προβλέψεις των μετεωρολόγων είναι πολύ δυσοίωνες.

«Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε στο σπήλαιο. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά», δήλωσε ο Πρόεδρος του Πολυτεχνείου της Ταϊλάνδης. Ακόμα και ελικόπτερα έχουν σηκωθεί και με ειδικό εξοπλισμό προσπαθούν να δουν μέσα από το έδαφος και το πυκνό δάσος.

Έμπειροι μηχανικοί συνεργάζονται με τον στρατό προκειμένου να εξερευνήσουν μια περιοχή που βρίσκεται στο τέλος του σπηλαίου και τρυπούν το έδαφος που η σύστασή του είναι από ασβεστόλιθο και θεωρούν ότι είναι λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο που έχουν παγιδευθεί τα αγόρια. «Αρχικά, εξετάζαμε το ενδεχόμενο να μπούμε από εκεί για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε προμήθειες στα παιδιά, αλλά τώρα μπορεί να είναι και η οδός απεγκλωβισμού τους», δήλωσε ο υπεύθυνος.

Την ίδια ώρα και λίγο μετά τα τραγικά νέα για τον θάνατο του βετεράνου και πολύπειρου δύτη του Πολεμικού Ναυτικού μέσα στην σπηλιά δόθηκαν στην δημοσιότητα νέα πλάνα από τις προσπάθειες των διασωστών να φτάσουν στα αγόρια και να τους μεταφέρουν προμήθειες. Τα πλάνα τους δείχνουν να κρατιούνται από ένα σχοινί που είναι δεμένο στην είσοδο της σπηλιάς και σε κάποια σημεία το σπήλαιο να βαθαίνει απότομα με αποτέλεσμα το νερό να τους φτάνει μέχρι το λαιμό!

Headcam footage from Thailand shows the tough conditions facing dive teams working to rescue 12 boys and their coach from a cave.

It comes after officials confirmed former Thai navy SEAL Saman Kunan had died while assisting with the opreration https://t.co/Cep6kE20A6 pic.twitter.com/r7jRGHrmBZ

— ITV News (@itvnews) July 6, 2018