Ταϊλάνδη: Δυο δύτες για κάθε παιδί – Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης – Video

Μια επιχείρηση που περίμενε μέρες όχι μόνο η Ταϊλάνδη αλλά όλος ο κόσμος. Η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των 12 παιδιών και του προπονητή τους από το σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ, όπου εγκλωβίστηκαν στις 23 Ιουνίου εξαιτίας των μουσώνων.

Με τον καιρό να είναι «εχθρός» των σωστικών συνεργείων και τη βροχή να έχει αρχίσει ξανά στη βόρεια Ταϊλάνδη, οι αρχές αποφάσισαν τα ξημερώματα της Κυριακής (08.07,2018, ώρα Ελλάδας) να ξεκινήσουν την επιχείρηση για να βγάλουν τα 12 παιδιά και τον προπονητή τους από τη σπηλιά.

ปฏิบัติการพาหมูป่าออกถ้ำหลวง โดยให้ซีล 2 คน ประกบ 1 คน หน้า-หลัง มีเชือกนำทาง ซึ่งเด็กจะสวมหน้ากากดำน้ำแบบเต็มหน้าและใส่ชุดเว็ทสูท ต้องเจอกับเสี่ยงทั้ง กระแสน้ำ ความคดเคี้ยวถ้ำ-คอขวด และอุปสรรคใหญ่ คือจุดน้ำลึกสุด 5 ม. คาดใช้เวลา 11 ชม. เข้า 6 ชม. ออก 5 ชม. #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน pic.twitter.com/gVGpwwro3q — สำนักข่าวไทย อสมท (@TNAMCOT) July 8, 2018

Μια επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη αλλά απαραίτητη, αφού ο χρόνος πιέζει και κανείς δεν θέλει να διακινδυνεύσει να παγιδευτούν τα παιδιά στο σπήλαιο για μήνες, έως ότου να περάσει η εποχή των μουσώνων (σ.σ. τελειώνει τον Οκτώβριο).

Το πρώτο βήμα είναι να συνεχιστεί η επιχείρηση απάντλησης των υδάτων από την είσοδο της σπηλιάς. Τα παιδιά θα χωριστούν σε 4 ομάδες, θα βγαίνουν ένα ένα και θα είναι δεμένα με σχοινί με τους δυο δύτες που θα τα συνοδεύουν. Εκτιμάται πως θα πάρει 3 με 4 μέρες για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

this one shows the pipes drawing water out of the cave. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/vSLkhjr1HC — Jacob Goldberg (@yayqe) July 8, 2018

«Θα βγουν ένας-ένας, αυτό θα απαιτήσει δύο με τρεις ημέρες», διευκρίνισε ο Τσαλονγκτσάι Τσαϊγιακόρν, ένας από τους αξιωματούχους που συμμετέχουν στη ομάδα διαχείρισης της κρίσης.

Οι διασώστες προχωρούν με «χειρουργικές» κινήσεις την επιχείρηση που ξεκίνησε τα χαράματα.

Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση

Όμως η βροχή που ξεκίνησε ξανά στην περιοχή δυσκολεύει την κατάσταση. «Είναι ένας πόλεμος με το νερό» δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Ναρονγκσάνγκ Οσοτανακόρν.

heavy rain is falling over the press center, about a mile from the cave. pic.twitter.com/YtB0KQvwgd — Jacob Goldberg (@yayqe) July 8, 2018

Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του BBC (δίνοντας ρεπορτάζ κάτω από… ομπρέλα αφού η βροχή είχε ξαναρχίσει) «ο φόβος των αρχών ήταν πως αν δεν ξεκινούσαν (την επιχείρηση) τώρα, η βροχή θα γέμιζε ξανά τη σπηλιά, αφήνοντας τα παιδιά σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που ήταν αρχικά».

Thai cave rescue: «War against water» has begun as monsoon rains hit Tham Luang Follow live updates: https://t.co/x6vvncsUoh pic.twitter.com/rgCqEhq0L5 — BBC News (World) (@BBCWorld) July 8, 2018

Έτσι θα γίνει η επιχείρηση διάσωσης στην Ταϊλάνδη

Τα παιδιά θα απεγκλωβιστούν ένα ένα. Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έδωσε στη δημοσιότητα ένα γράφημα για το πως θα γίνει η επιχείρηση. Το σχέδιο έχει ως εξής: δυο δύτες θα συνοδεύουν κάθε παιδί, που θα φορά μάσκα full face. Δύτες και παιδί θα είναι δεμένοι με σχοινί.

Δεδομένης της μορφολογίας του σπηλαίου έχει αποφασιστεί πως όταν φτάνουν σε στενό πέρασμα, οι δύτες θα βγάζουν τις φιάλες με το οξυγόνο που θα έχουν στην πλάτη τους. Σιγά σιγά θα τις περνούν από το πέρασμα και θα συνεχίζουν. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά δεν θα είναι σε κανένα σημείο μόνα τους.

Ένα συγκλονιστικό video δείχνει το πόσο στενά είναι κάποια από τα περάσματα απ’ όπου θα περάσουν οι δύτες και τα παιδιά.

Στη συνέχεια, θα περνούν περπατώντας από τον «θάλαμο 3» της σπηλιάς, όπου έχει γίνει απάντληση υδάτων σε σημείο που να μη χρειάζεται να κολυμπήσουν. Έτσι, θα φτάσουν στην είσοδο του σπηλαίου, απ’ όπου μπήκαν στις 23 Ιουνίου.

Thai government releases graphic about #thamluangcaverescue . Full face masks; 2 divers accompanying 1 boy; guided by rope. When facing a very narrow path, they will release the tank from back and slowly roll tank & guide the boy through. They walk from Chamber 3 to mouth of cave pic.twitter.com/pLUKa8lHfd — Nick Beake (@Beaking_News) July 8, 2018

Πως θα τους βγάλουν

Η εφημερίδα Bangkok Post γράφει πως τα παιδιά και ο προπονητής τους θα χωριστούν σε τέσσερις ομάδες. Στην πρώτη, θα είναι τρία παιδιά. Στο δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο, τρία παιδιά. Ο προπονητής θα είναι στο τελευταίο γκρουπ που θα βγει.

Coach Ekkapol Chantawong (left) is among the last 3 including 2 boys to be escorted by divers out of flooded #ThamLuang cave: Rescue authorities. #D-Day File photo @ThaiSEAL FB page pic.twitter.com/xhG3V48Hhg — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 8, 2018

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία για να βγουν τα παιδιά, οι δύτες θέλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο δυνατά. Ήδη τους μεταφέρουν φαγητό.

here they’re passing food toward the interior of the cave for the boys. pic.twitter.com/YzkkmvmLCB — Jacob Goldberg (@yayqe) July 8, 2018

Όταν τα πρώτα παιδιά βγουν επιτέλους από τη σπηλιά, θα μεταφερθούν αμέσως σε νοσοκομείο της Ταϊλάνδης. Ήδη, στην περιοχή βρίσκονται ελικόπτερα για να μεταφέρουν τα παιδιά και τον προπονητή τους στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής, 60 μίλια από το σημείο που εγκλωβίστηκαν.

These are just some of the helicopters standing by to fly out the 13 “Wild Boars” youth football team to the next hospital if necessary, as divers are beginning their extraction out of the #ThamLaung since earlier this morning. pic.twitter.com/QuPN3HhjIr — Saksith Saiyasombut (@SaksithCNA) July 8, 2018

Πότε θα βγουν οι πρώτοι

«Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα … Τα αγόρια είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις», δήλωσε ο Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν, ο επικεφαλής της ομάδας που διαχειρίζεται την κρίση, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε σε απόσταση από το σπήλαιο.

«Ο πρώτος αναμένεται να βγει γύρω στις 21:00» (17:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος είναι επίσης ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι, ανακοινώνοντας ότι στις 10 π.μ. (06:00 ώρα Ελλάδας) αναχώρησαν για να φθάσουν στα παιδιά «δεκατρείς ειδικοί παγκοσμίου επιπέδου που ήλθαν από χώρες που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη» στη σπηλαιολογία και πέντε μέλη της επίλεκτης μονάδας SEAL του Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης.

Ο Ναρονγκσάκ διευκρίνισε πάντως ότι «δεν υπάρχει χρονικό όριο» και ότι η επιχείρηση διάσωσης μπορεί να πάρει μέρες ή να και σταματήσει ανά πάσα στιγμή.

Με πληροφορίες από Guadian