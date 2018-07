Ταϊλάνδη: Ευγενικό… «όχι» στη βοήθεια του Έλον Μασκ – Video μέσα από τη σπηλιά

Ο επικεφαλής της SpaceX και Tesla βρίσκεται στην Ταϊλάνδη μαζί με το… υποβρύχιό του, το οποίο ονόμασε «Wild Boars», προς τιμήν της ομάδας στην οποία ανήκουν τα 12 παιδιά και ο προπονητής τους. Ο Έλον Μασκ, φρόντισε να διαφημίσει τη «βοήθειά» του στο twitter και να ανεβάσει στο Instagram ένα video μέσα από τη σπηλιά.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης των παιδιών και του προπονητή τους είχε, νωρίτερα, αρνηθεί ευγενικά τη βοήθεια του γνωστού επιχειρηματία. Το υποβρύχιο, είπε, είναι καλό αλλά μη πρακτικό.

«Μόλις επέστρεψα από τη Σπηλιά 3. Το μίνι υποβρύχιο είναι έτοιμο, αν χρειαστεί», έγραψε στο twitter ο Έλον Μασκ. Και πρόσθεσε ότι θα το… αφήσει στην Ταϊλάνδη σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Που, ας ελπίσουμε, πως δεν θα χρειαστεί…

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018