Ταϊλάνδη: Ιός σκότωσε πάνω από 70 τίγρεις σε ζωολογικό πάρκο

Τουλάχιστον 72 τίγρεις έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 12 ημέρες σε δύο τουριστικά πάρκα του Tiger Kingdom Chiang Mai στην Ταϊλάνδη. Προς το παρόν οι αρχές κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό που προκάλεσε τον θάνατο τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 5 της Τσιάνγκ Μάι, τα ζώα είχαν προσβληθεί από τον ιό της νόσου του σκύλου (canine distemper), ενώ εντοπίστηκε και δευτερογενής λοίμωξη από βακτήρια μυκοπλάσματος.

Ο γενικός διευθυντής του Τμήματος Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας του υπουργείου Γεωργίας της Ταϊλάνδης, Σομτσουάν Ραταναμουνγκκλανον, είχε δηλώσει στην εφημερίδα Ματιτσόν ότι οι τίγρεις είχαν μολυνθεί από πανλευκοπενία των αιλουροειδών.

«Η θεραπεία άρρωστων τίγρεων είναι πολύ διαφορετική από εκείνη των σκύλων και των γατών. Τα οικόσιτα ζώα ζουν κοντά μας και μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα. Οι τίγρεις, αντίθετα, δεν βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους και όταν διαπιστώνεται το πρόβλημα, η νόσος μπορεί να έχει ήδη προχωρήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα συγκεκριμένα πάρκα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν τις τίγρεις. Το Tiger Kingdom Chiang Mai έκλεισε προσωρινά για δύο εβδομάδες καθώς οι αξιωματούχοι πραγματοποιούν εργασίες απολύμανσης.

Ορισμένοι τοπικοί αξιωματούχοι είχαν επίσης αρχικά υποψιαστεί ότι το ξέσπασμα μπορεί να προήλθε από μολυσμένο ωμό κρέας κοτόπουλου που τάισαν τις τίγρεις, σύμφωνα με την Bangkok Post.

Η επιδημία έχει πλήξει δύο ορεινές περιοχές της επαρχίας Τσιάνγκ Μάι, τις Μέι Ριμ και Μέι Τάενγκ. Τα πρώτα συμπτώματα καταγράφηκαν στις 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.