Ταϊλάνδη και Καμπότζη υπογράφουν νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό των συγκρούσεων στα σύνορά τους

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπέγραψαν η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη το Σάββατο (27.12.2025), προκειμένου να τερματιστούν οι εβδομάδες των συγκρούσεων στα σύνορά τους λόγω ανταγωνιστικών εδαφικών διεκδικήσεων.

Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι (05:00 GMT) και προβλέπει την παύση των στρατιωτικών κινήσεων και των παραβιάσεων του εναερίου χώρου για στρατιωτικούς σκοπούς. Ωστόσο, μόνο η Ταϊλάνδη έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές, χτυπώντας στόχους στην Καμπότζη ακόμη και το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η Ταϊλάνδη, μετά την τήρηση της εκεχειρίας για 72 ώρες, θα επαναπατρίσει 18 καμποτζιανούς στρατιώτες που κρατούσε αιχμαλώτους από τις προηγούμενες συγκρούσεις τον Ιούλιο.

Η απελευθέρωσή τους ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της καμποτζιανής πλευράς.

Λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης διαμαρτυρήθηκε στην Καμπότζη ότι ένας ταϊλανδός στρατιώτης υπέστη μόνιμη αναπηρία όταν πάτησε σε μια νάρκη κατά προσωπικού που, όπως ισχυρίστηκε, είχε τοποθετηθεί από τις καμποτζιανές δυνάμεις.

Συνάντηση των υπουργών Άμυνας στα σύνορα για την υπογραφή της συμφωνίας

Η συμφωνία υπογράφηκε από τους υπουργούς Άμυνας των δύο χωρών, τον Tea Seiha της Καμπότζης και τον Nattaphon Narkphanit της Ταϊλάνδης, σε ένα συνοριακό σημείο ελέγχου. Ακολούθησαν τριήμερες συνομιλίες χαμηλότερου επιπέδου μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων.

Η συμφωνία δηλώνει ότι οι δύο πλευρές δεσμεύονται να τηρήσουν την προηγούμενη εκεχειρία που έληξε τον Ιούλιο μετά από πέντε ημέρες συγκρούσεων, καθώς και τις επακόλουθες συμφωνίες.

Η αρχική εκεχειρία του Ιουλίου μεσολάβησε η Μαλαισία και προωθήθηκε υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να αναστείλει τα εμπορικά προνόμια, εκτός εάν η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφωνούσαν.

Η εκεχειρία επισημοποιήθηκε με περισσότερες λεπτομέρειες τον Οκτώβριο σε μια περιφερειακή συνάντηση στη Μαλαισία, στην οποία παρέστη ο Τραμπ.

Παρά τις συμφωνίες αυτές, οι χώρες συνέχισαν έναν σκληρό προπαγανδιστικό πόλεμο και οι μικρές διασυνοριακές βιαιότητες συνεχίστηκαν, κλιμακώνοντας στις αρχές Δεκεμβρίου σε εκτεταμένες σφοδρές μάχες.