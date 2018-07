Ταϊλάνδη: Ξεκίνησε η τρίτη και τελευταία επιχείρηση απεγκλωβισμού

Με κομμένη την ανάσα όλη η Ταϊλάνδη, όλος ο κόσμος, περιμένει να δει και τον τελευταίο από τους 13 εγκλωβισμένους στο σπήλαιο Τάι Λουάνγκ να βγαίνουν σώοι. Στις 10:08 το πρωί της Τρίτης (10.07.2018) ξεκίνησε η τελευταία επιχείρηση απεγκλωβισμού. Στόχος των αρχών να βγουν και οι πέντε τελευταίοι σήμερα.

Key points: operation started 10.08am, involving 19 divers and they're bringing out last four boys and their coach #ThamLuangRescue

#ThamLuangCave all will be brought out today, rescue Chief confirms

19 δύτες ξεκίνησαν και πάλι το «ταξίδι» τους στο σπήλαιο για να βγάλουν στο φως τα τέσσερα αγόρια που παραμένουν εκεί και τον 25χρονο προπονητή τους. «Ελπίζουμε ότι σήμερα θα τελειώσουμε γρηγορότερα από ό,τι τις προηγούμενες φορές ή ότι θα τα καταφέρουμε στον ίδιο χρόνο», ανέφερε ο επικεφαλής της επιχείρησης. Και εκτίμησε ότι η επιχείρηση ίσως ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα.

Και τα πέντε εναπομείναντες μικροί ποδοσφαιριστές θα βγουν «ταυτόχρονα», καθοδηγούμενα από τα μέλη της ομάδας, διευκρίνισε ο επικεφαλής της αποστολής διάσωσης. Όταν ο επικεφαλής της διάσωσης ανακοίνωσε πως σήμερα θα βγουν και οι πέντε που παραμένουν στο σπήλαιο, στην αίθουσα ξέσπασαν χειροκροτήματα μεταδίδει ο ανταποκριτής του Guardian.

΄

BREAKING: “We expect that everybody will be out today, the children and coach and everybody will be out today”, says Mission Commander #ThamLuangCave #TenNews pic.twitter.com/xzpkzNXxZO

— Daniel Sutton (@danielsutton10) July 10, 2018