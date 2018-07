Ταϊλάνδη: Οι νικητές του Μουντιάλ της καρδιάς μας! Διασώθηκαν τα 12 παιδιά και ο προπονητής τους

Ένα θαύμα στην Ταϊλάνδη που συγκλόνισε όλο τον πλανήτη. Δώδεκα μικροί ποδοσφαιριστές και ο προπονητής τους άντεξαν 18 ολόκληρες ημέρες, εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο. Και κατάφεραν να βγουν από εκεί, σώοι και αβλαβείς.

.@ElonMusk has released this footage from inside the flooded cave in Thailand in which four boys and their coach remain trapped

Get live updates on the ongoing rescue: https://t.co/PABXhNfSAC pic.twitter.com/MuhzEP6JTQ

— Sky News (@SkyNews) July 10, 2018