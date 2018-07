Ταϊλάνδη: Οι πρώτες εικόνες μετά το εξιτήριο στα 12 παιδιά και τον προπονητή τους – video

Τις πρώτες στιγμές πραγματικής ελευθερίας ζουν εδώ και λίγη ώρα τα 12 παιδιά και ο προπονητής τους, που συγκλόνισαν την Ταϊλάνδη και όλο τον κόσμο με την περιπέτειά τους στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ. Εγκλωβίστηκαν εκεί στις 23 Ιουνίου, εντοπίστηκαν στις 2 Ιουλίου και μετά από σχεδόν 17 μέρες και μια επικίνδυνη επιχείρηση, απεγκλωβίστηκαν όλοι σώοι.

Λίγη ώρα αφού πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, τα παιδιά και ο προπονητής τους μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την (άκρως ελεγχόμενη από τη χούντα) συνέντευξη Τύπου. Η χαρά ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και όλοι φορούσαν τις εμφανίσεις της ομάδας τους, των «Αγριόχοιρων».

Τα παιδιά, ηλικίας από 11 έως 16 ετών και ο 25χρονος προπονητής τους πέρασαν σχεδόν μια εβδομάδα σε καραντίνα στο νοσοκομείο της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι, αφού ο οργανισμός τους ήταν εξασθενημένος από την πολυήμερη παραμονή τους στη σπηλιά.

The 12 members of a youth soccer team and their coach who spent more than two weeks trapped underground in a flooded cave network in northern Thailand have been discharged from hospital https://t.co/sI4vRfJWGX pic.twitter.com/KDqT7Mkvth

