Ταϊλάνδη: Οργή για ζευγάρι Γάλλων τουριστών που έκανε σεξ σε παραλία – «Ήταν σαν ζώα»

Ζευγάρι Γάλλων που είχε πάει για διακοπές στην Ταϊλάνδη προκάλεσε αναστάτωση στους ντόπιους της περιοχής, όταν δεν δίστασε να κάνει σεξ σε μια απομονωμένη παραλία του Πουκέτ στις 10 Απριλίου.

Οι Γάλλοι τουρίστες Χαλάν, 24 ετών, και Νάντια, 24 ετών, συνελήφθησαν αφού βίντεο που τους έδειχνε γυμνούς στην άμμο στην παραλία του Πουκέτ της Ταϊλάνδης έγινε viral στα social media το Σαββατοκύριακο.

Στο βίντεο, το ζευγάρι φαίνεται εντελώς γυμνό να κάνει σεξ στην παραλία Rayee. Σύμφωνα με τους σοκαρισμένους θεατές, το ζευγάρι δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρυφτεί ενώ ορισμένοι ισχυρίζονται ότι μπορούσαν να τους ακούσουν από την άλλη άκρη της παραλίας.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση στους ντόπιους, οι οποίοι επέκριναν την αστυνομία και τις αρχές για την έλλειψη εποπτείας στην περιοχή.

«Πολλοί ξένοι το κάνουν αυτό όταν έρχονται εδώ. Είναι σαν ζώα. Προτιμώ να είμαι φτωχός, χωρίς τουρίστες, παρά να ζω σε αυτό το περιβάλλον», δήλωσε ένας ντόπιος.

«Τέλεια, κάντε το. Επειδή στη χώρα μας δεν υπάρχουν κανόνες ή κανονισμοί. Είναι ντροπή. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, επειδή οι νόμοι δεν είναι αρκετά αυστηροί», είπε ένας άλλος.

Μετά από την κατακραυγή, η αστυνομία εντόπισε το ζευγάρι σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή Kathu, όπου και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι δύο παραδέχτηκαν ότι είχαν σεξουαλική επαφή στην παραλία και στη συνέχεια τους επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 157 δολαρίων για «διενέργεια άσεμνης πράξης σε δημόσιο χώρο με γυμνό ή έκθεση του σώματος, ή διενέργεια άλλων άσεμνων πράξεων».

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιπτώσεων που αφορούν τουρίστες με ανάρμοστη συμπεριφορά στο παραθεριστικό νησί και ειδικά σε παραλίες.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ένα ζευγάρι καταγγέλθηκε αφού έκανε σεξ στο πίσω μέρος ενός τουκ-τουκ στην περιοχή του Κάρον, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του οδηγού.

Φέτος τον Ιανουάριο, ένας οδηγός ταξί αναγκάστηκε να απομακρύνει ένα ζευγάρι από το όχημά του, αφού, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αρνήθηκαν να σταματήσουν να κάνουν σεξ και προσπάθησαν να του επιτεθούν.

Σύμφωνα με ντόπιους, η ραγδαία αύξηση του τουρισμού, καθώς η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης εφαρμόζει ένα πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα, έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση αυτών των συμπεριφορών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.