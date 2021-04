Τρένο εκτροχιάστηκε μέσα σε τούνελ στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 4 επιβάτες, με το πυροσβεστικό σώμα να εκφράζει τον φόβο για πολλά ακόμα θύματα!

Την ίδια ώρα ξένα ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες. Ο συρμός, που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό την Τάιτουνγκ, εκτροχιάστηκε μέσα σε στοά βόρεια της πόλης Χουάλιεν, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα βαγόνια να προσκρούσουν στα τοιχώματα του τούνελ, διευκρίνισε το πυροσβεστικό σώμα της Ταϊβάν.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τρεις που έχουν τραυματιστεί βαριά διακομίστηκαν ήδη σε νοσοκομείο και περίπου 20 πιο ελαφριά περιμένουν για να διακομιστούν σε νοσοκομεία για εξετάσεις, πάντα σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα.

Με μια αρχική «οπτική παρατήρηση» στο σημείο όπου σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας διαπίστωσαν πως «πολλοί άνθρωποι δεν δίνουν καμία ένδειξη ζωής», κατά την ίδια πηγή.

