Με κομμένη ανάση παρακολουθεί όλη η υφήλιος τις μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας κοντά στην Ταϊβάν, ενώ η ένταση του Πεκίνου και με την Ουάσινγκτον κλιμακώνεται.

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν σήμερα τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια της ιστορίας τους γύρω από την Ταϊβάν, προβαίνοντας σε επίδειξη δύναμης σε αντίδραση για την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Νάνσι Πελόζι, στο νησί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊπέι υποστήριξε πως η Κίνα εκτόξευσε «πολλούς» βαλλιστικούς πυραύλους στα ύδατα γύρω από τη νήσο, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκτόξευσε «πολλαπλούς πυραύλους Ντονγκφένγκ στα ύδατα βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν από τις 13:56 (σ.σ.: τοπική ώρα· 08:56 ώρα Ελλάδας)».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σημερινά γυμνάσια γίνονται σε σειρά τομέων γύρω από την Ταϊβάν —σε ορισμένες περιπτώσεις, μόλις 20 χιλιόμετρα από τις ακτές της— και θα διαρκέσουν άλλες τρεις ημέρες, ως την Κυριακή.

«Αν οι δυνάμεις της Ταϊβάν έρθουν ηθελημένα σε επαφή και ρίξουν ακόμη και μια τουφεκιά κατά λάθος, ο κινεζικός στρατός θα ανταποδώσει με σθένος και θα είναι η πλευρά της Ταϊβάν αυτή που θα έχει την ευθύνη και θα υποστεί όλες τις συνέπειες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στον κινεζικό στρατό υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι αρχές της νήσου κατήγγειλαν τα γυμνάσια, κρίνοντας ότι απειλούν την ασφάλεια της ανατολικής Ασίας.

🇨🇳🇹🇼Chinese military helicopters fly near Taiwan strait: Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China’s closest points to Taiwan, in Fujian province on Thursday. It comes ahead of massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy pic.twitter.com/QDztkn2mDB