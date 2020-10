Τανζανία: Μάχη με τις φλόγες στο Κιλιμάντζαρο

Μάχη με τις φλόγες δίνουν και σήμερα πυροσβέστες στην Τανζανία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κιλιμάντζαρο. Η φωτιά στο ψηλότερο βουνό της Αφρικής καίει από χθες, Κυριακή (11/10).

«Η πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται» δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων της χώρας (TANAPA). «Πυροσβέστες της TANAPA, όπως και από άλλα κυβερνητικά ιδρύματα και ντόπιοι συνεχίζουν τις προσπάθειες για να την θέσουν υπό έλεγχο», πρόσθεσε ο Πασκάλ Σελουτέτε.

#Kilimanjaro on fire: Villagers and volunteers join in the fight -VIDEO https://t.co/5h99Mgc3Pg

Video showing the fire this night at the Mt. #Kilimanjaro reservoir in #Tanzania. The fire errupted at the peak of the highst mountain Africas. pic.twitter.com/tz55erKvlW