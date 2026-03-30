Τέξας: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε καθηγήτρια και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Πυροβολισμοί σε λύκειο του Τέξας
Αποκλεισμένο από την αστυνομία το σχολικό συγκρότημα

Ένας 15χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε αργά χθες (30.03.2026) το βράδυ ώρα Ελλάδας μία καθηγήτρια σε λύκειο του Τέξας στις ΗΠΑ. Μετά την πράξη του ο μαθητής έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Μία καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο»,  ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ του Τέξας όπου συνέβη το περιστατικό.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της εκπαιδευτικού.

Ο 15χρονος βρέθηκε αργότερα νεκρός.

«Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης Μαρκ Ρέινολντς.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολικό συγκρότημα και απέκλεισαν την περιοχή.

 

 

Οι μαθητές απομακρύνθηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, από όπου τους παρέλαβαν οι γονείς τους.

