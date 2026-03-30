Τέξας: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε καθηγήτρια και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ένας 15χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε αργά χθες (30.03.2026) το βράδυ ώρα Ελλάδας μία καθηγήτρια σε λύκειο του Τέξας στις ΗΠΑ. Μετά την πράξη του ο μαθητής έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Μία καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ του Τέξας όπου συνέβη το περιστατικό.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της εκπαιδευτικού.

Ο 15χρονος βρέθηκε αργότερα νεκρός.

«Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης Μαρκ Ρέινολντς.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολικό συγκρότημα και απέκλεισαν την περιοχή.

A student shot a teacher at a Texas high school and then fatally shot himself, authorities said. INFO: https://t.co/USNNnznrAf pic.twitter.com/AuNfbPMlkW — KWTX News 10 (@kwtx) March 30, 2026

BREAKING NEWS: A 15-year-old student is dead after shooting a teacher during morning classes at Hill Country College Preparatory High School in #Texas, according to Comal County Sheriff’s Office.



The shooting immediately placed the school on #lockdown, prompting a large law… pic.twitter.com/rURVclB3k3 — FoxNashville (@FOXNashville) March 30, 2026

Οι μαθητές απομακρύνθηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, από όπου τους παρέλαβαν οι γονείς τους.