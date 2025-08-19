Τέξας: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε εστιατόριο και τραυμάτισε influencers – Δείτε βίντεο

Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν δύο influencers, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στη τζαμαρία του εστιατορίου που έτρωγαν στο Τέξας.

Οι δύο influencers, η Νίνα Σαντιάγο και ο Πάτρικ Μπλάκγουντ, φαίνεται να σώθηκαν από θαύμα όταν ένα SUV, έπεσε στην τζαμαρία εστιατορίου στο Χιούστον του Τέξας, ακριβώς στο σημείο που έτρωγαν.

Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στον φακό, καθώς οι δυο τους τραβούσαν βίντεο για το φαγητό του εστιατορίου.

Food influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/OD8pPGzxrp — FearBuck (@FearedBuck) August 18, 2025

Η Νίνα Σαντιάγο δημοσίευσε αργότερα φωτογραφίες στα social media στις οποίες φαίνονταν οι τραυματισμοί στο πρόσωπο και τα χέρια της, ενώ ο Μπλάκγουντ είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο και το στήθος. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων που είμαι ζωντανή», ανέφερε η Σαντιάγο σε ανάρτησή της στο Instagram. «Αυτή η εμπειρία μου έδειξε τι πραγματικά έχει σημασία. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για κακίες ή θυμό. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα».

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ο οδηγός του οχήματος.