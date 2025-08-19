Κόσμος

Τέξας: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε εστιατόριο και τραυμάτισε influencers – Δείτε βίντεο

Βίντεο κατέγραψε την τρομακτική εισβολή του αυτοκινήτου στο εστιατόριο που έτρωγαν οι δύο influencers
Αυτοκινητο πεφτει σε τζαμαρια εστιατορίου

Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν δύο influencers, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στη τζαμαρία του εστιατορίου που έτρωγαν στο Τέξας.

Οι δύο influencers, η Νίνα Σαντιάγο και ο Πάτρικ Μπλάκγουντ, φαίνεται να σώθηκαν από θαύμα όταν ένα SUV, έπεσε στην τζαμαρία εστιατορίου στο Χιούστον του Τέξας, ακριβώς στο σημείο που έτρωγαν.

Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στον φακό, καθώς οι δυο τους τραβούσαν βίντεο για το φαγητό του εστιατορίου.

 

Η Νίνα Σαντιάγο δημοσίευσε αργότερα φωτογραφίες στα social media στις οποίες φαίνονταν οι τραυματισμοί στο πρόσωπο και τα χέρια της, ενώ ο Μπλάκγουντ είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο και το στήθος. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

 
 
 
 
 
«Είμαι απίστευτα ευγνώμων που είμαι ζωντανή», ανέφερε η Σαντιάγο σε ανάρτησή της στο Instagram. «Αυτή η εμπειρία μου έδειξε τι πραγματικά έχει σημασία. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για κακίες ή θυμό. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα».

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ο οδηγός του οχήματος.

