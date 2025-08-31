Τέξας: Φίλοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι ενώ φορούσαν κράνη – Ο ένας έπεσε νεκρός και ο άλλος κατηγορείται για φόνο

Ένα αδιανόητο παιχνίδι σκαρφίστηκαν δύο φίλοι στο Χιούστον του Τέξας των ΗΠΑ με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να χάσει την ζωή του και ο άλλος να κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Κατά αυτή τη «θανατηφόρα» δοκιμασία ο ένας από αυτούς πυροβόλησε τον άλλον στο κεφάλι με τουφέκι, ενώ φορούσαν κράνη για προστασία. Το κράνος όμως δεν τον βοήθησε και αυτός σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάρις, ο Σον Ο’Ντόνελ, 37 ετών, συνελήφθη στις 17 Αυγούστου 2025 στο σπίτι του στο Χιούστον του Τέξας, κατηγορούμενος για τον θάνατο του Άαρον Πράουτ, 34 ετών, ο οποίος καταγόταν από το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν κατάφερε να επιβιώσει στη δοκιμασία με τα κράνη.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν μέσα στο σπίτι του Ο’Ντόνελ και, όπως διαπιστώθηκε, έπαιρναν εναλλάξ σειρά να πυροβολούν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι με τουφέκι, φορώντας κράνη. Παρά τη θεωρητική ανθεκτικότητα του υλικού, το κράνος δεν κατάφερε να προστατεύσει τον Πράουτ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό για ποιον λόγο το κράνος δεν κατάφερε να αποτρέψει τον θανάσιμο τραυματισμό του, ωστόσο οι αρχές τονίζουν ότι τα συγκεκριμένα υλικά δεν προσφέρουν απόλυτη προστασία απέναντι σε όλες τις μορφές πυροβολισμών.

«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο, υποτίθεται, φίλοι θα έπαιρναν σειρά να πυροβολούν ο ένας τον άλλον φορώντας κράνος, μέσα σε ένα σπίτι σε κατοικημένη γειτονιά, χρησιμοποιώντας μάλιστα τουφέκι», σχολίασε ο σερίφης της κομητείας, Εντ Γκονζάλες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του όπλου ή την απόσταση από την οποία εκτελούνταν οι πυροβολισμοί.

In #Texas, two men took turns firing at each other’s heads while wearing Kevlar helmets. The dangerous stunt left #AaronProut dead, and #SeanOdonnell is now facing a m*rder charge. pic.twitter.com/4s0AqLchRi — HOT 97 (@HOT97) August 31, 2025

Ο Ο’Ντόνελ κατηγορείται επομένως για φόνο και κρατείται στις φυλακές της κομητείας Χάρις, περιμένοντας να δει αν και για πόσο καιρό θα καταλήξει στην φυλακή.