Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο Τέξας των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε σχολείο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες την περιοχή να έχει αποκλειστεί.

Οι πυροβολισμοί, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, σημειώθηκαν σε Λύκειο στο Άρλινγκτον και το περιστατικό επιβεβαιώνεται από τις Αρχές. Πλάνα τοπικών τηλεοπτικών σταθμών δείχνουν πυροσβεστικά οχήματα και αστυνομικές δυνάμεις να έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το σχολείο, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί» και η αστυνομία «αναζητά τον ύποπτο», δήλωσε από την πλευρά του στο NBC ο δήμαρχος της πόλης Τζιμ Ρος. Την ίδια ώρα, αμερικανικά ΜΜΕ, κάνουν λόγο για «πολλούς τραυματίες».

Βίντεο που ανέβασε ένας από τους γονείς μαθήτριας στα social media, ακούγονται πυροβολισμοί μέσα από το σχολείο. Το βίντεο υποτίθεται ότι εστάλη μέσα από αίθουσα όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz