Τέξας: Συνελήφθη Αφγανός που απείλησε να κατασκευάσει βόμβα και να σκοτώσει «άπιστους» σε live συζήτηση στο Tiktok

Ένας άνδρας με καταγωγή από το Αφγανιστάν συνελήφθη σήμερα (02.12.2025) στο Τέξας αφού απείλησε να σκοτώσει τους συνομιλητές του, σε μια online συζήτηση στο Tiktok.

Ο 30χρονος Mohammad Dawood Alokozay, υπήκοος Αφγανιστάν, συνελήφθη την Τρίτη και κατηγορήθηκε για απειλές, όπως ανακοίνωσε η Tricia McLaughlin, αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο ίδιος είχε απειλήσει σε βίντεο στο Tiktok, να ανατινάξει ένα κτίριο στο Φορτ Γουόρθ, δημιουργώντας βόμβα.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό επιθετικής συμπεριφοράς υπήκοο του Αφγανιστάν, αφού την περασμένη εβδομάδα ένας άλλος Αφγανός πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν συνάδελφό της.

Δύο ημέρες νωρίτερα, από την επίθεση στον Λευκό Οίκο, ο Αλοκοζάι είχε μια συζήτηση στο TikTok με τουλάχιστον δύο άλλους άνδρες, τους οποίους αποκάλεσε «άπιστους» και απείλησε να τους σκοτώσει. Είπε ότι σκοπεύει να φτιάξει μια βόμβα, δηλώνοντας υποστηρικτής των Ταλιμπάν.

Η συνομιλία καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο TikTok, το X και το Facebook, τραβώντας την προσοχή των αρχών.

«Αυτός ο Αφγανός πολίτης ήρθε στην Αμερική επί προεδρίας Μπάιντεν και φέρεται να δήλωσε ρητά ότι ήρθε για να σκοτώσει Αμερικανούς πολίτες» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο κατηγορεί για «επικίνδυνη ανικανότητα» την προηγούμενη κυβέρνηση των Δημοκρατικών.

Εφόσον κριθεί ένοχος, ο Αλοκοζάι μπορεί να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως 5 ετών.