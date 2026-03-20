Κόσμος

Τελ Αβίβ: Συντρίμμια ιρανικών πυραύλων έπεσαν πάνω σε δρόμο – Δεν αναφέρθηκαν θύματα

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις στο Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου. Σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Τελ Αβίβ τα συντρίμμια από την αναχαίτηση ενός ιρανικού πυραύλου έπεσαν στον δρόμο χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος οδηγός.

Στο σοκαριστικό βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου φαίνεται ένα κομμάτι από τον διαλυμένο πύραυλο που έστειλε το Ιράν να πέφτει ξαφνικά στον δρόμο στο Τελ Αβίβ, σηκώνοντας πυκνό καπνό, καθώς το όχημα που καταγράφει το περιστατικό περνάει από το σημείο.

Ένα άλλο όχημα που κινούνταν παράλληλα, πρόλαβε κι έκανε έναν ελιγμό για να απομακρυνθεί και να συνεχίσει την πορεία του.

Στο βίντεο ακούγονται φωνές από το εσωτερικό του οχήματος, με τον συνοδηγό να λέει τρομοκρατημένη: «Ω Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Μαμά, σταμάτα». Η οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να μην αντιδρά εγκαίρως, καθώς το όχημα περνά από το σημείο που έπεσαν τα συντρίμμια.

Τρεις εβδομάδες συγκρούσεων συμπληρώνονται σήμερα (20.03.2026) στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
114
99
68
68
Newsit logo
Newsit logo