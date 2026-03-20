Τελ Αβίβ: Συντρίμμια ιρανικών πυραύλων έπεσαν πάνω σε δρόμο – Δεν αναφέρθηκαν θύματα

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις στο Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου. Σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Τελ Αβίβ τα συντρίμμια από την αναχαίτηση ενός ιρανικού πυραύλου έπεσαν στον δρόμο χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος οδηγός.

Στο σοκαριστικό βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου φαίνεται ένα κομμάτι από τον διαλυμένο πύραυλο που έστειλε το Ιράν να πέφτει ξαφνικά στον δρόμο στο Τελ Αβίβ, σηκώνοντας πυκνό καπνό, καθώς το όχημα που καταγράφει το περιστατικό περνάει από το σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα άλλο όχημα που κινούνταν παράλληλα, πρόλαβε κι έκανε έναν ελιγμό για να απομακρυνθεί και να συνεχίσει την πορεία του.

Στο βίντεο ακούγονται φωνές από το εσωτερικό του οχήματος, με τον συνοδηγό να λέει τρομοκρατημένη: «Ω Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Μαμά, σταμάτα». Η οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να μην αντιδρά εγκαίρως, καθώς το όχημα περνά από το σημείο που έπεσαν τα συντρίμμια.

Additional footage from Route 431 in central Israel shows a fragment from an Iranian missile striking the highway directly in front of a moving vehicle earlier this week. pic.twitter.com/b7Awses7iA March 20, 2026

Τρεις εβδομάδες συγκρούσεων συμπληρώνονται σήμερα (20.03.2026) στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.