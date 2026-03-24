Telegraph: Η Κύπρος θέλει νέες συμφωνίες ασφαλείας με τη Βρετανία μετά την ιρανική επίθεση στο Ακρωτήρι

Νέες εγγυήσεις ασφαλείας με τη Βρετανία, μετά την επίθεση ιρανικού drone σε βάση της RAF στο Ακρωτήρι, θέλει η Κύπρος, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής «Telegraph» την Τρίτη (24.03.2026).

Όπως αναφέρει η «Telegraph», η Κύπρος ζήτησε νέες και βελτιωμένες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Βρετανία μετά την επίθεση του Ιράν με drone εναντίον βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί.

Ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη διάρκεια «μακράς» τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ στις 21 Μαρτίου, ζήτησε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, αποκαλύπτει το δημοσίευμα. «Πρέπει να διεξαγάγουμε μία ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς των βρετανικών βάσεων… το καθεστώς και το μέλλον τους στην Κύπρο», δήλωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης.

Η Λευκωσία επιθυμεί την επαναδιαπραγμάτευση των ρυθμίσεων ασφαλείας που προβλέπονται στη συνθήκη του 1960, με την οποία ιδρύθηκαν οι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, τονίζει η «Telegraph».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κυπριακές απαιτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν αίτημα προς τη Βρετανία να παραχωρήσει τις βάσεις, οι οποίες αποτελούν έδαφος της Βρετανικής Κορώνας και καλύπτουν συνολικά 99 τετραγωνικά μίλια.

Ωστόσο, η Κύπρος θα μπορούσε να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και διαβούλευση σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις, αποστολές στρατευμάτων και κινδύνους ασφαλείας, όπως συνηθίζεται στην περίπτωση μη κυρίαρχων στρατιωτικών βάσεων σε ξένο έδαφος.

BREAKING: Cyprus has asked the United Kingdom to negotiate new security arrangements for Britain’s military bases on the island following Iranian drone attacks earlier this month, reports UK newspaper The Telegraph



LIVE updates: https://t.co/fRpTp8mNHF pic.twitter.com/ruoDJn0iL7 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 24, 2026

Η επίθεση που σήμανε ευρωπαϊκή στρατιωτική κινητοποίηση για την ασφάλεια της Κύπρου

Ένα drone τύπου «Shahed» ιρανικής κατασκευής προκάλεσε μικρές ζημιές όταν έπληξε εγκαταστάσεις της βρετανικής αεροπορικής βάσης Ακρωτήρι στη νότια Κύπρο στις 2 Μαρτίου, ενώ άλλα δύο αναχαιτίστηκαν αργότερα.

Το περιστατικό αιφνιδίασε τις βρετανικές άμυνες και οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση πολεμικών πλοίων – με πρώτη την Ελλάδα – από όλη την Ευρώπη.

Τελικά, τα ελληνικά και τα γαλλικά πλοία ανέλαβαν την προστασία της Κύπρου, αφού το νησί ζήτησε βοήθεια από τα άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon έφτασε στη Μεσόγειο μόλις την Τρίτη, περίπου τρεις εβδομάδες μετά τις επιθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η ιρανική επίθεση στη βάση του Ακρωτηρίου αποτέλεσε ταπείνωση για τη Βρετανία, η οποία δεν διέθετε πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Η Βρετανία έχει κληθεί να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το αν οι δυνάμεις της είναι σε θέση να προστατεύσουν τις δύο βάσεις, μετά την επίθεση με drone που έπληξε ένα υπόστεγο στο Ακρωτήρι, όπου στεγάζονταν δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη τύπου U-2.

Το γεγονός ότι οι Γάλλοι κατάφεραν να αποστείλουν πλοία στην Κύπρο πριν από τη Βρετανία θα θέσει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων να υπερασπιστούν το νησί στο μέλλον.

Η Κύπρος ασκεί την εξάμηνη προεδρία της ΕΕ. Κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εξασφάλισε τη δέσμευση των ηγετών των 27 κρατών-μελών να υποστηρίξουν την Κύπρο στις διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία.

Από το 1960 στο 2026

Σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του 1960, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται για την κοινή άμυνα της Κύπρου.

Η Κύπρος θεωρεί ότι οι ισχύουσες ρυθμίσεις δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, σύμφωνα με πληροφορίες της «Telegraph». Η κυπριακή κυβέρνηση ανέφερε την Τρίτη ότι «έλαβε νομικές συμβουλές σχετικά με το ζήτημα των συμφωνιών του 1960», προσθέτοντας: «Το ζήτημα της ασφάλειας είναι περίπλοκο και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τη βρετανική πλευρά».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε στον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι οι βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν και υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Κύπρου έχει «ύψιστη σημασία» για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό θα πυροδοτήσει φόβους ότι ο Κιρ Στάρμερ ενδέχεται να αναγκαστεί να κάνει παραχωρήσεις σχετικά με ακόμη περισσότερες στρατιωτικές βάσεις.

Εκτός από το ότι αποτελούν στρατηγικό κόμβο για τη διατήρηση μόνιμης παρουσίας της RAF στην ανατολική Μεσόγειο, αποτελούν, επίσης, σημαντικές πηγές της ισχύος της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο Στάρμερ έχει ήδη δεχτεί κριτική για τη συμφωνία του σχετικά με τις Νήσους Τσάγκος και τις επιπτώσεις της στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία.

Συμφώνησε, επίσης, να επιτρέψει στις ισπανικές δυνάμεις να επιβιβάζονται σε πολεμικά πλοία στο Γιβραλτάρ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για το Brexit που αφορά το εν λόγω έδαφος.

Παρ’ όλα αυτά, οι δεσμοί μεταξύ των δύο νησιών – της Βρετανίας και της Κύπρου – θεωρούνται ισχυροί, πράγμα που σημαίνει ότι είναι απίθανο η Λευκωσία να ζητήσει την αποχώρηση της RAF από τη Μεγαλόνησο.