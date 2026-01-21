Συμβαίνει τώρα:
Τεράστια πινακίδα «No Kings» στο βουνό του Νταβός λίγο πριν την άφιξη Τραμπ

Μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο έστειλαν το βράδυ της Τρίτης 20.01.2026 οι κάτοικοι του Νταβός
Τεράστια πινακίδα «No Kings» στο βουνό του Νταβός / REUTERS / Ozzy Etiz

Ένα μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έστειλαν το βράδυ της Τρίτης 20.01.2026 οι κάτοικοι του Νταβός στην Ελβετία καθώς μια τεράστια πινακίδα με την ένδειξη «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες) έκανε την εμφάνισή της στους πρόποδες του βουνού.

Το σήμα άναψε λίγες ώρες πριν προσγειωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προκειμένου να παραστεί στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας για την ομιλία του.

Η φωτογραφία από το Νταβός έγινε γρήγορα viral στα social media.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας στο Νταβός για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μετά από καθυστέρηση λόγω προβλήματος που παρουσίασε το πρώτο αεροσκάφος το οποίο θα τον μετέφερε στην Ελβετία.

Περίπου στις 14:00 το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Ζυρίχη από όπου ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη με ελικόπτερο στο Νταβός.

Το πρώτο αεροπλάνο του Αμερικανού προέδρου αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, λόγω τεχνικού προβλήματος. Τελικά ο Τραμπ αναχώρησε για την Ελβετία 2,5 ώρες αργότερα με άλλο αεροπλάνο.

