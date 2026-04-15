Τεράστιο σμήνος από δεκάδες χιλιάδες μέλισσες «εισβάλλει» σε πόλη στο νότιο Ισραήλ – Δείτε βίντεο

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο νότιο Ισραήλ, όταν χιλιάδες μέλισσες κατέκλυσαν εμπορικό κέντρο στην πόλη Νετίβοτ, προκαλώντας πανικό σε πολίτες και καταστηματάρχες.
Το σμήνος με τις μέλισσες, εμφανίστηκε ξαφνικά στην πόλη του Ισραήλ, καλύπτοντας μεγάλες επιφάνειες του εμπορικού κέντρου, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά οι μέλισσες ανάγκασαν τις αρχές να διακόψουν τη λειτουργία του χώρου για λόγους ασφαλείας.
Οι δραστηριότητες στο εμπορικό κέντρο σταμάτησαν, καθώς υπήρχε κίνδυνος για το κοινό, ενώ στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να διαχειριστούν την κατάσταση.
In the Israeli city of Netivot, tens of thousands of bees swarmed a shopping center— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2026
#EnVideo | Decenas de miles de abejas invadieron un centro comercial en Netivot, Israel— Globovisión (@globovision) April 15, 2026
Las autoridades recomendaron no acercarse a los insectos, que se asentaron en un complejo comercial.
Ο δήμος της Νετίβοτ κάλεσε τους κατοίκους να κρατήσουν απόσταση από την περιοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με τις μέλισσες, μέχρι να αντιμετωπιστεί πλήρως το φαινόμενο.
A massive swarm of bees has descended upon the southern Israeli city of Netivot (Palestine occupied territory), alarming residents and forcing local officials to warn the public to stay away from the affected area. pic.twitter.com/CXnBz5wObz— Bella (@stockbella) April 15, 2026
#PrecauciónAbejas Habitantes de Netivot vivieron momentos de tensión por miles de abejas que ocuparon un área comercial. Autoridades exhortan a no molestarlas y mantenerse a distancia @QuePasaEnSN @LoQuePasaEnNL @AlertaNews24 @AlertaMtyNL @AlertaMundoNews pic.twitter.com/Ji4FVsmWWu— Circulorojo.mx (@noticiascirculo) April 15, 2026
Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι παρόμοια σμήνη έχουν εμφανιστεί και σε άλλα σημεία της πόλης, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.