Τεράστιο σμήνος από δεκάδες χιλιάδες μέλισσες «εισβάλλει» σε πόλη στο νότιο Ισραήλ – Δείτε βίντεο

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο νότιο Ισραήλ, όταν χιλιάδες μέλισσες κατέκλυσαν εμπορικό κέντρο στην πόλη Νετίβοτ, προκαλώντας πανικό σε πολίτες και καταστηματάρχες.

Το σμήνος με τις μέλισσες, εμφανίστηκε ξαφνικά στην πόλη του Ισραήλ, καλύπτοντας μεγάλες επιφάνειες του εμπορικού κέντρου, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά οι μέλισσες ανάγκασαν τις αρχές να διακόψουν τη λειτουργία του χώρου για λόγους ασφαλείας.

Οι δραστηριότητες στο εμπορικό κέντρο σταμάτησαν, καθώς υπήρχε κίνδυνος για το κοινό, ενώ στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να διαχειριστούν την κατάσταση.

#EnVideo | Decenas de miles de abejas invadieron un centro comercial en Netivot, Israel Las autoridades recomendaron no acercarse a los insectos, que se asentaron en un complejo comercial. @MundoEConflicto Cortesía: @kann_news @Itsik_zuarets pic.twitter.com/yY0KMwboEz

Ο δήμος της Νετίβοτ κάλεσε τους κατοίκους να κρατήσουν απόσταση από την περιοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με τις μέλισσες, μέχρι να αντιμετωπιστεί πλήρως το φαινόμενο.

#PrecauciónAbejas Habitantes de Netivot vivieron momentos de tensión por miles de abejas que ocuparon un área comercial. Autoridades exhortan a no molestarlas y mantenerse a distancia @QuePasaEnSN @LoQuePasaEnNL @AlertaNews24 @AlertaMtyNL @AlertaMundoNews pic.twitter.com/Ji4FVsmWWu