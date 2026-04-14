Τεράστιο υγειονομικό σκάνδαλο στο Πακιστάν: 331 παιδιά μολύνθηκαν από HIV σε νοσοκομείο – Η αποκαλυπτική έρευνα του BBC

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις από το Πακιστάν, όπου εκατοντάδες παιδιά βρέθηκαν θετικά στον ιό HIV, κάτω από αδιευκρίνιστες αρχικά συνθήκες, σε μια υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Το θέμα έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία, καθώς αφορά μικρά παιδιά που μέχρι πρότινος δεν είχαν καμία εμφανή επαφή με παράγοντες κινδύνου.

Σύμφωνα με έρευνα του BBC, το Πακιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό υγειονομικό σκάνδαλο, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η εξάπλωση του HIV σε παιδιά μπορεί να συνδέεται με επικίνδυνες ιατρικές πρακτικές σε δημόσιο νοσοκομείο. Οι αποκαλύψεις βασίζονται σε μυστική καταγραφή και μαρτυρίες που φέρνουν στο φως σοβαρές παραλείψεις.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο νοσοκομείο THQ στην πόλη Τάουνσα, στην επαρχία Πουντζάμπ, όπου εντοπίστηκε μεγάλη έξαρση κρουσμάτων. Συνολικά, τουλάχιστον 331 παιδιά βρέθηκαν θετικά στον HIV από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2025, ενώ οι περισσότεροι γονείς τους δεν είχαν τον ιό, κάτι που αποκλείει τη μετάδοση από μητέρα σε παιδί.

Μέσα από μυστική καταγραφή που έγινε για εβδομάδες, οι δημοσιογράφοι του BBC κατέγραψαν σοκαριστικές εικόνες: σύριγγες να επαναχρησιμοποιούνται, φιαλίδια φαρμάκων να μοιράζονται μεταξύ παιδιών, ακόμα και ενέσεις να γίνονται χωρίς βασικά μέτρα υγιεινής. Σε αρκετές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνταν ο ίδιος εξοπλισμός για πολλούς ασθενείς, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες πρακτικές δημιουργούν πολύ υψηλό κίνδυνο μετάδοσης του ιού, καθώς ακόμη και αν αλλάξει η βελόνα, το υπόλοιπο της σύριγγας μπορεί να παραμένει μολυσμένο. Παράλληλα, καταγράφηκαν και άλλες σοβαρές παραλείψεις, όπως προσωπικό χωρίς γάντια, εκτεθειμένα ιατρικά απόβλητα και ελλείψεις σε βασικά υλικά.

«Ακόμη και αν έχουν τοποθετήσει καινούργια βελόνα, το πίσω μέρος –αυτό που ονομάζουμε σώμα της σύριγγας– μπορεί να περιέχει τον ιό, οπότε θα μεταδοθεί ακόμη και με νέα βελόνα», εξήγησε ο δρ. Aλταφ Aχμεντ, σύμβουλος μικροβιολόγος και ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στις λοιμώδεις νόσους στο Πακιστάν, που παρακολούθησε το υλικό της μυστικής καταγραφής.

Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις των αρχών για αυστηρούς ελέγχους και μέτρα, η έρευνα δείχνει ότι μήνες μετά, οι ίδιες επικίνδυνες πρακτικές συνεχίζονταν. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου, που είχε απομακρυνθεί, επέστρεψε σε άλλη θέση και συνέχισε να εργάζεται με παιδιά.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές αρνούνται ότι το νοσοκομείο είναι η βασική πηγή της εξάπλωσης, ωστόσο τα στοιχεία και οι μαρτυρίες δείχνουν το αντίθετο. Η υπόθεση αναδεικνύει βαθύτερα προβλήματα στο σύστημα υγείας, όπως ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, αλλά και την υπερβολική χρήση ενέσεων ακόμη και όταν δεν είναι απαραίτητες.

Το 2019 εκατοντάδες παιδιά στην πόλη Ρατοδέρο της επαρχίας Σιντ διαγνώστηκαν με HIV, τα περισσότερα με γονείς αρνητικούς στον ιό. Ο παιδίατρος Ιμράν Αρμπάνι δήλωσε στο BBC ότι στο ιατρικό ιστορικό τους υπήρχαν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε κλινικές και πολλαπλές ενέσεις, «οπότε η μετάδοση πρέπει να έγινε σε κάποιο από αυτά τα ιατρικά περιβάλλοντα». Μέχρι το 2021 τα παιδιά με HIV στην περιοχή είχαν φτάσει τα 1.500 και ακόμη και σήμερα καταγράφονται νέες λοιμώξεις.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες τραγωδίες. Παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλα δίνουν καθημερινή μάχη με τον ιό και τις συνέπειές του, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και κοινωνικό αποκλεισμό. Η ιστορία της μικρής Άσμα, που έχασε τον αδερφό της και ζει με τον ιό, είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα που αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας.