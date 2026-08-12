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Βρετανία: «Πέθαναν» κατά λάθος τον βασιλιά Κάρολο στον αέρα ραδιοφωνικού σταθμού

Εργαζόμενος έπαιξε «από περιέργεια» τις προηχογραφημένες ανακοινώσεις - Μεταδόθηκε ο εθνικός ύμνος και ακολούθησαν 16 λεπτά σιωπής
Βασιλιάς Κάρολος, Βρετανία
Ο βασιλιάς Κάρολος κατά την επίσκεψή του στον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου, στις 9 Ιουλίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυση της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου (Πηγή φωτογραφίας: ANDY RAIN / EPA / ΑΠΕ – ΜΠΕ)
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Στο μικροσκόπιο της ρυθμιστικής αρχής Ofcom βρέθηκε ένα πρωτοφανές λάθος ραδιοφωνικού σταθμού στη Βρετανία, ο οποίος μετέδωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε… πεθάνει. Η λανθασμένη είδηση για τον 77χρονο μονάρχη μεταδόθηκε επανειλημμένα στον αέρα και χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου ο σταθμός να ενημερώσει τους ακροατές για το τι πραγματικά είχε συμβεί.

Το περιστατικό στη Βρετανία σημειώθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Caroline, όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Barry Marsh Show» μεταδόθηκαν τρεις προηχογραφημένες ανακοινώσεις για τον υποτιθέμενο θάνατο του βασιλιά Καρόλου. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε η Ofcom στις 10 Αυγούστου του 2026, σε μία από αυτές αναφερόταν, μάλιστα, ότι η είδηση είχε επιβεβαιωθεί από μέσα ενημέρωσης.

Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις μεταδόθηκε και ο βρετανικός εθνικός ύμνος, ενώ στη συνέχεια μία από αυτές ακούστηκε εκ νέου. Ακολούθησαν περίπου 16 λεπτά σιωπής, προτού ο σταθμός επιστρέψει στο κανονικό του πρόγραμμα.

Ωστόσο, πέρασε περίπου μισή ώρα μέχρι να αποσαφηνιστεί στους ακροατές ότι ο Κάρολος είναι ζωντανός και ότι η ανακοίνωση του θανάτου του οφειλόταν σε λάθος.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής απολογήθηκε μόλις ενημερώθηκε για όσα είχαν προηγηθεί. «Είναι λανθασμένο, πρόκειται για τεχνικό ζήτημα και φυσικά ζητούμε συγγνώμη», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Δύο καταγγελίες στην Ofcom

Το περιστατικό έφθασε στην Ofcom έπειτα από δύο καταγγελίες ακροατών. Η βρετανική ρυθμιστική αρχή έκρινε ότι ο σταθμός παραβίασε δύο κανόνες του κώδικα ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, οι οποίοι σχετίζονται αφενός με την ακρίβεια των ειδήσεων και αφετέρου με την υποχρέωση άμεσης διόρθωσης σημαντικών λαθών.

Η έρευνα αποκάλυψε και τις ασυνήθιστες συνθήκες υπό τις οποίες οι ανακοινώσεις βγήκαν στον αέρα.

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που έδωσε το Radio Caroline, ένας εργαζόμενος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε υπολογιστή του σταθμού όταν εντόπισε προηχογραφημένα αρχεία, τα οποία είχαν προετοιμαστεί ώστε να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση θανάτου του βασιλιά.

Ο υπάλληλος έπαιξε τα αρχεία… «από περιέργεια»

Τα συγκεκριμένα αρχεία συνοδεύονταν από αυστηρές οδηγίες για το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Παρ’ όλα αυτά, ο εργαζόμενος αποφάσισε να τα αναπαραγάγει «από περιέργεια».

Η ενέργειά του είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ζωντανή εκπομπή, η οποία εκείνη την ώρα μεταδιδόταν εξ αποστάσεως, και οι προηχογραφημένες ανακοινώσεις να μεταδοθούν κατά λάθος στους ακροατές.

Οταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ο εργαζόμενος σταμάτησε την αναπαραγωγή και αποχώρησε από το στούντιο. Ο παρουσιαστής, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία, δεν είχε αντιληφθεί αμέσως τι είχε ακουστεί στον αέρα.

Λίγο αργότερα ενημερώθηκε από μηχανικό του σταθμού, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να διερευνά το συμβάν, και η εκπομπή επέστρεψε στην κανονική της ροή.

Το Radio Caroline ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα. Ο εργαζόμενος επιπλήχθηκε και ζήτησε συγγνώμη, ενώ τα προηχογραφημένα αρχεία απομακρύνθηκαν από τον υπολογιστή και μεταφέρθηκαν σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη ενός αντίστοιχου λάθους.

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