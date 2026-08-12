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«Πυροτεχνήματα» πολέμου στον Λίβανο: Καταγγελίες για ισραηλινούς εμπρησμούς με στόχο τη Χεζμπολάχ

Πυροσβέστες και κάτοικοι καταγγέλλουν ότι drones, πυρομαχικά και φωτοβολίδες προκαλούν φωτιές που καταστρέφουν δάση, ελαιώνες και καλλιέργειες στα σύνορα
Πηγή φωτό: EPA
Πηγή φωτό: EPA/David Arjona
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Πυρκαγιές καταστρέφουν τις τελευταίες εβδομάδες δασικές και αγροτικές εκτάσεις στον νότιο Λίβανο, με πυροσβέστες, κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις να καταγγέλλουν ότι αρκετές από αυτές προκαλούνται από ισραηλινά πυρομαχικά και drones.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται ο Guardian, την Τρίτη (11/08/2026) φωτοβολίδες που έριξε ο ισραηλινός στρατός σε δασική περιοχή κοντά στην Κιάμ προκάλεσαν φωτιά.

Όταν πυροσβέστες επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο, drone πραγματοποίησε πλήγμα κοντά τους, αναγκάζοντάς τους να αποχωρήσουν.

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Άμυνας στην περιοχή Ναμπατίγια, Χουσεΐν Φακίχ, υποστηρίζει ότι οι πυρκαγιές έχουν γίνει πλέον μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων των πυροσβεστών. Εκτιμά, μάλιστα, ότι στις περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου έχει επηρεαστεί από τις φωτιές το 30% έως 40% της γης.

Παρόμοιες καταγγελίες έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές. Στο Κφαρσούμπα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, πυρκαγιά ξέσπασε μετά την πτώση πυρομαχικού από drone σε δασική έκταση, ενώ νέα φωτιά ξεκίνησε λίγες ημέρες αργότερα.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν λόγο για ευρύτερη καταστροφή των οικοσυστημάτων του νότιου Λιβάνου.

Ο Χισάμ Γιούνες, ιδρυτής της Green Southerners, υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις πλήττουν δάση με πεύκα και βελανιδιές, αλλά και περιοχές που αποτελούν σημαντικό πέρασμα για μεταναστευτικά πουλιά.

Οι καταγγελίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ιστορικό περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις συγκρούσεις στην περιοχή.

Περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν καταγράψει τα προηγούμενα χρόνια πυρκαγιές, καταστροφές καλλιεργειών και άλλες επεμβάσεις σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις του νότιου Λιβάνου.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι συνέπειες για τις ελαιοκαλλιέργειες. Στο χωριό Γιαρούν, κάτοικοι που επέστρεψαν στις αρχές Αυγούστου βρήκαν καμένα ελαιόδεντρα και οπωροφόρα δέντρα.

Ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε ότι πολλά από τα δέντρα ήταν ηλικίας δεκαετιών και αποτελούσαν τόσο πηγή εισοδήματος όσο και μέρος της οικογενειακής ιστορίας των κατοίκων.

Ο ισραηλινός στρατός έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί δασικές περιοχές ως κάλυψη για μαχητές και υπόγειες υποδομές.

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